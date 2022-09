Putin snimljen kako nervozno trza nogama na Forumu mladih pa krenuo spominjati smrt

Svaki javni nastup ruskog predsjednika Vladimira Putina analizira se do najsitnijih detalja, a posebice sve što upućuje na to kakvo mu je zdravlje. Putin je nedavno gostovao na Nacionalnom ekološkom forumu mladih u provinciji Kamčatki, a rijetko kome su promaknuli njegovi nervozni trzajevi nogu kao i to da se čvrsto pridržavao za stolac prilikom razgovora s mladima.

Video koji je možete pogledati OVDJE.

Neki to vide kao dodatni dokaz da nešto nije u redu s Putinovim zdravljem, na što su ranije upućivali brojni stručnjaci koji pak smatraju kako čelni čovjek Rusije boluje od raka. Međutim, s druge strane, takve navode o Putinovu zdravlju odbacili su šefovi nekih od najutjecajnijih obavještajnih agencija, CIA-in William Burns i MI6-ov Richard Moore.

"Ruski predsjednik čak je i prezdrav", kazao je Burns u srpnju na Forumu za sigurnost u Aspenu, dok je Moore bio direktniji po pitanju Putinovog zdravlja. "Nema dokaza da je Putin lošeg zdravlja", ustvrdio je tada Moore.

'Vrijedi živjeti'

Putin je, obraćajući se mladima na Nacionalnom ekološkom forumu mladih, izjavio nešto što bi neki mogli okarakterizirati kao čudnu izjavu s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi njegova zemlja.

“Postoji izreka, tko god mi je rekao za nju, obećao sam da ću je povremeno javno izgovoriti”, rekao je ruski predsjednik i dodao: "Morate živjeti za nešto za što ćete umrijeti – koliko god to izgledalo čudno u vašem humanitarnom području, to je nešto za što vrijedi živjeti."

VIDEO: Ivošević tvrdi da je nasilni susjed zlostavljao svoju ženu: 'On ima problem s narkoticima, ja ga se ne bojim'