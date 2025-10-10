Putin rekao da Trump puno radi za mir, on mu zahvalio na tome: 'Hvala vam, predsjedniče Putin!'

Ruski predsjednik Vladimir Putin, upitan o Nobelovoj nagradi za mir, u petak je rekao da njegov američki kolega Donald Trump čini "puno" za rješavanje "kompleksnih kriza", na čemu mu je predsjednik SAD-a zahvalio. Tijekom konferencije za medije u Tadžikistanu Putin je upitan je li američki predsjednik zaslužio dobiti ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir koja je na kraju dodijeljena predvodnici oporbe u Venezueli Mariji Corini Machado. "Nije na meni suditi zaslužuje li ili ne aktualni američki predsjednik Nobelovu nagradu, no on doista čini puno kako bi riješio krize koje traju godinama i desetljećima", odgovorio je Putin.

Potom je ustvrdio da republikanski predsjednik pokušava "postići mir", posebice na Bliskom istoku. Putin je kritizirao odbor koji dodjeljuje nagradu, kazavši da je bilo slučajeva kad je nagrada uručena onima koji "nisu učinili ništa za mir". "Po meni te su odluke nanijele ogromnu štetu kredibilitetu te nagrade", smatra ruski predsjednik. Trump, koji je više puta za sebe ustvrdio da zaslužuje Nobela, podijelio je izjavu ruskog kolege na svojoj društvenoj mreži Truth Social, napisavši: "Hvala vam, predsjedniče Putin!".

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u petak je bio izravniji od svog ruskog saveznika, pa je izjavio da je odluka da se Nobelova nagrada ne uruči Trumpu bila "potpuna glupost". "To je potpuna glupost. Trump je zaslužio ovu Nobelovu nagradu, trebala mu je biti dodijeljena. Iz svih razloga. Posebno zbog toga što je posljednjih godina dodjeljivana svakome", rekao je Lukašenko za Prvi kanal ruske televizije u Dušanbeu.

Lukašenko je istaknuo da je Trump "učinio mnogo za mir" te da je odluka odbora "kratkovidna". Odlukom Nobelovog odbora nije zadovoljan ni izraelski premijer Benjamin Netanyahu. On je na platformi X napisao da to tijelo "govori o miru", a Trump ga "ostvaruje". "Činjenice govore same za sebe. Predsjednik Trump to zaslužuje", napisao je izraelski premijer.