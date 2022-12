Putin okupio vojne zapovjednike: 'Želio bih čuti vaše prijedloge'

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je prijedloge od zapovjednika svojih oružanih snaga o tome kako misle da bi se trebala odvijati ruska vojna kampanja u Ukrajini tijekom posjeta stožeru operacije, priopćio je Kremlj u subotu. U video snimci koju je objavio Kremlj, Putin je predsjedao sastankom desetak ljudi za okruglim stolom, uz ministra obrane Sergeja Šojgua i načelnika Glavnog stožera Valerija Gerasimova.

Putin je zatim prikazan na čelu drugog konferencijskog stola u sjedištu združenih snaga, pozivajući brojne vojne zapovjednike na sugestije.

President Putin reportedly visited the Russian Joint Forces headquarters yesterday, which included Shoigu, Gerasimov, and Surovikin. He said he would listen to the commanders for each operational direction. https://t.co/rhTmTUTkt5https://t.co/HUsM9Pvoka pic.twitter.com/k9pBzBqXFB