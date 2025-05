Putin je poslao jasnu poruku Trumpu, a ako ruski vojnici kroče i na ovaj teritorij, otkrit će njegove prave ambicije

Rusija je kroz vikend tri noći zaredom napala Ukrajinu iz zraka koristeći pri tome praktično sve kapacitete koje u tu svrhu imaju, uključujući tu i balističke rakete Iskander kao i teške bombardere Tu-95S s kojih su ispaljivane rakete drugih tipova. Serija napada uključivala i najžešćo napad od početka rata u kojem je poginulo 12 ljudi. U tom najvećem napadu do sada korišteno je 367 dronova i raketa. Samo u Kijevu zračna je opasnost trajala šest sati kako je rekao šef tamošnje vojne administracije Timur Tkačenko.

Napadana je i Odesea, te Hmeljnicki na zapadu zemlje, grad koji se nalazi stotinama kilometara od bojišnice. Napadnuta je i Čerkasijska oblast u unutrašnjosti dok je u zoni sukoba napadnut Harkov. Rusi, očekivano, imaju opravdanje za ovakve udare. - Ruske oružane snage izvode napade na ukrajinske vojne objekte kao odgovor na ukrajinske napade na rusku civilnu infrastrukturu, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare.

- Vidimo kako Ukrajinci napadaju naše objekte društvene infrastrukture, civilnu infrastrukturu. To su uzvratni udari, udari na vojne objekte i vojne ciljeve, rekao je odgovarajući na pitanje novinara TASS-a. No, bila je to očita poruka Vladimira Putina ne samo Ukrajini, već i svjetskoj zajednici, a poglavito američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Mira očito za Rusiju nema dok ne ostvari svoje ciljeve, a u ovom trenutku, unatoč trogodišnjim borbama nisu dosegnuti niti oni minimalni. Izgleda da je i sam Trump shvatio da je njegova procjena ruskog predsjednika bila pogrešna.

- Oduvijek sam imao jako dobar odnos s Vladimirom Putinom iz Rusije, ali nešto mu se dogodilo. Potpuno je POLUDIO! Nepotrebno ubija puno ljudi, i ne govorim samo o vojnicima. Rakete i dronovi se ispaljuju na gradove u Ukrajini, bez ikakvog razloga. Oduvijek sam govorio da želi CIJELU Ukrajinu, a ne samo njezin dio, i možda se to pokazuje točnim, ali ako to učini, to će dovesti do pada Rusije! Isto tako, predsjednik Zelenski ne čini svojoj zemlji uslugu govoreći na način na koji govori. Sve što izgovori uzrokuje probleme, to mi se ne sviđa i bolje da prestane. Ovo je rat koji nikada ne bi započeo da sam ja predsjednik. Ovo je rat Zelenskog, Putina i Bidena, a ne "Trumpov", ja samo pomažem u gašenju velikih i ružnih požara koji su započeli zbog velike nesposobnosti i mržnje, napisao je Trump na svojem profilu mreže Truth Social. Nešto slično ponovio je i pred novinarima.

- Ne znam što mu je. Što mu se, dovraga, dogodilo? Je li tako? Ubija puno ljudi. Nisam sretan zbog toga, rekao je u zračnoj luci u Morristown u državi New Jersey. Spomenuo je mogućnost nametanja dodatnih sankcija Rusiji kao odgovor na tekuće napade. Rusi za to vrijeme likuju. Agencija Tass objavljuje kako ukrajinska vojska nema mogućnosti da zaustavi Iskandere prenoseći izjave koje dolaze i državne tehnološke kompanije Rostec.

- Protivnik ne može odbiti napade Iskandera. Balistički projektil leti složenom i nepredvidljivom putanjom ogromnom brzinom. Preopterećenje tijekom manevriranja znatno premašuje preopterećenje koje većina protuzračnih projektila NATO-ove proizvodnje može podnijeti. Stoga ukrajinska vojska nema mogućnosti oboriti Iskandere. Protivnik može samo promatrati let tih projektila i shvatiti neizbježno uništenje svojih položaja, poručili su iz te tvrtke koja očito rat u Ukrajini koristi kao reklamni pano za svoje ubojite proizvode. Nije riječ samo o tome. I neki zapadni mediji objavljivali su kako Ukrajini sve više nedostaje punjenja za protuzračne sustave, ne samo za one američke proizvodnje već i za one europske. Arsenali nisu beskrajni, a proizvodnja ne može zadovoljiti potrebe koje traži ovako intenzivno ratovanje iz zraka. To sve, međutim, znači još nešto.

Uprkos nadanjima Zapada, sankcije nisu, prema ovim događajima, niti malo umanjile sposobnost Rusije da sastavlja i koristi ovakvo sofisticirano naoružanje iako ga koristi od početka rata u nemalim količinama. Ruskim vojnim kapacitetima sankcije nisu naštetile uopće čemu svjedoči i nastavak njihovog napredovanja kroz Donjecku oblast koje se čini sve brže. Uz to što tvrde da stvaraju tampon zonu ispred Kurske oblasti kako bi se spriječili eventualni budući pokušaji ukrajinskih snaga da ponovo prodru u to područje. No, bitnije je što se događa na jugozapadu Donjecke oblasti, a to je da su se Rusi približili granici Dnjepropetrovske oblasti na samo par kilometara što je najviše što su napredovali od početka rata. Situacija je ovdje jasna. Ta oblast nije uključena u ruske minimalističke ciljeve a to je zauzimanje u cijelosti četiri ukrajinske oblasti, Luganske, Donjecke Zaporoške i Hersonske.

Ako ruski vojnici kroče i na teritorij Dnjepropetrovske oblasti to bi značilo da su Putinove ambicije doista zauzimanje cijele Ukrajine. Jer Dnjepropetrovska oblast ne graniči s Rusijom pa nema strateškog razloga da se u nju ulazi kao što bi to bilo u slučaju Sumske ili Harkovske oblasti koje se nalaze na granici. Također, čini se kako jedino prodorom kroz Dnjepropetrovsku oblast Rusi mogu organizirati ozbiljniji pokušaj zauzimanja samog grada Zaporožja jer se na jugu nalaze s druge strane Dnjepra koji se niti jedna strana do sada u tom području nije usudila forsirati. Ako Rusi dosegnu Zaporožje kroz Dnjepropetrovsku oblast, tko će ih od tamo vratiti? Isto tako, Putin je i govorio kako je, povijesno, područje istočno od Dnjepra Rusija a zapadno – Poljska. Također, sada je sasvim sigurno da nastavka pregovora s Vatikanom kao domaćinom sigurno neće biti. Najprije je to kroz vikend rekao Sergej Lavrov za kojega je dvojbeno da sjedište Katoličke crkve bude domaćin pregovorima koji se tiču pravoslavne zemlje. Što je za njega i Ukrajina. A onda je stigla i dodatna potvrda, kao i dodatni razlozi.

Rusija ne vidi Vatikan kao ozbiljno mjesto za mirovne pregovore s Ukrajinom jer je Sveta Stolica sjedište katoličanstva i okružena je Italijom, članicom NATO-a i EU, rekla su tri visoka ruska izvora za Reuters. Također ističu da mnogi ruski dužnosnici ne mogu ni letjeti tamo zbog zapadnih ograničenja. A Italija podupire sankcije Rusiji. - Vatikan se u Rusiji definitivno ne doživljava kao ozbiljna sila sposobna riješiti tako složen sukob, rekao je jedan visokopozicionirani ruski izvor upoznat s razmišljanjima na najvišoj razini Kremlja za Reuters. Rusi se s idejom čak i šale. Jedan od ruskih dužnosnika sarkastično je primijetio da bi jedino mjesto bolje od Vatikana bio Haag koji je sjedištem Međunarodnog kaznenog suda koji je izdao nalog za Putinovim uhićenjem zbog optužbi za ratne zločine.

