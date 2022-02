Putin doveo Vučića do zida: morat će se brzo odlučiti EU ili Rusija

Novo otimanje ukrajinskog teritorija po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina ogorčilo je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je sada stjeran u kut - mora se odlučiti: ili Europska unija ili Rusija.



Poslije niza godina uspješnog balansiranja između Europske unije i Rusije, a posljednjih godina i Kine, sve upućuje na to da će se Srbija sada morati jasno odrediti podržava li Moskvu ili Bruxelles. I prije je bilo određenih pritisaka na Vučića da se jasno odredi, ali je on to uvijek nekako izbjegavao navodeći da je Srbija neovisna država i da nije članica ni EU ni NATO-a. Vučić sada ističe da će pritisci na Srbiju nakon Putinove odluke da prizna dvije samoproglašene republike na istoku Ukrajine biti mnogo veći nego ikada te da sve to ruši sigurnosnu arhitekturu svijeta. Zabrinuti Vučić kaže da položaj Srbije sada nije nimalo lak, a u Beograd uskoro stiže ruski posebni izaslanik za Balkan.