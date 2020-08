Srpsko narodno vijeće obilježilo je danas stradanje Srba tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja u Dvoru na Uni.

"Sjećam se tragedije prije 25 godina. Kolonom su se kretali civili koji su išli u nepoznato izloženi granatiranju i unakrsnoj vatri. Ostavljali su svoje najmilije ubijene u koloni. Za mnogim ljudima se i dalje traga koji su stradali u koloni", kazao je načelnik Općine Dvor Nikola Arbutina.

"Znajte da smo došli ne samo da se poklonimo stradalim ljudima nego da ne zaboravimo. Da ne zaboravimo sve dok ne čujemo riječi koje će utješiti one koji su ostali nakon stradalih. Sve dok ne čujemo riječi i radnje kojima će se suditi onima koji su počinili zločine. Tako to s pravom očekuju pripadnici hrvatskog naroda koji su izgubili svoje najmilije, tako to s pravom očekujemo mi Srbi iz Hrvatske.

Prema tim očekivanjima se odnose oni koji vode odgovornu politiku. Gore na groblju obavljen je pomen za 64 duše mahom stradale u koloni. Neka tijela nisu nađena. Tih 64 tijela nisu morala stradati jer su se ljudi sklanjali od rata. To što su napadani ljudi u koloni neposredno prije granice to predstavlja težak teret za one koje su vodili ratne operacije. Takav zločin prema ljudima koji su zapravo izbjeglice predstavlja povredu međunarodnog prava. Mi smo ovdje danas zbog tih ljudi kao što smo proteklih pet dana bili na 15-ak mjesta, Kordunu, Lici, Dalmaciji...", kazao je Pupovac.

"Treba osvijestiti to da su ljudi napadani nakon operacije i ubijeni, a njihova sela paljena. Posebno bolno je ubijanje psihijatrijskih bolesnika u ovoj školi ovdje", dodao je. "Ljudi nisu imali mogućnost, jer oni koji su imali moć nisu se odlučili za to", dodao je.

"Ja ne znam da li oni koje susrećem, s kojima radim gotovo 30 godina mogu podnijeti moralnu težinu takvih činova. Ja ne znam ali vjerujem da svaki čovjek, svaki ratnik, svaki političar i svaki svećenik ima duboki, moralni osjećaj kada se suočava s takvim činjenicama. Ništa to ne može pokriti, ni priča o naciji ni priča o državi", kazao je.