Pupovac: Pitanje nestalih kao i odgovornih je tema u kojoj bismo svi trebali ponijeti dio odgovornosti

Predstavnici Srba u Hrvatskoj odali su počast svim nestalim i ubijenim Vukovarcima iz 1991., kao i ubijenima na Ovčari i drugim stratištima. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) i saborski zastupnik Milorad Pupovac, položio je vijence u Dunav kod Veslačkog kluba Vukovar. S njim je i potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević, izaslanik predsjednika Republike Srbije Veran Matić te članica udruženja porodica ubijenih, poginulih, nestalih i nasilno odvedenih 'Protiv Zaborava' Radojka Mrkić.

Predstavnici Srba iz Hrvatske i Veran Matić položili su vijence u spomen na ubijene Srbe i Hrvate tijekom Domovinskog rata.

Saborski zastupnik Milorad Pupovac i potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević dali su izjavu za medije.

"Mi bismo trebali živjeti budućnost svoje djece, a ne prošlost svojih očeva. Ne bismo trebali živjeti u strašnoj prošlosti naših predaka. Dolazimo ovdje da bi u sjećanju oživjeli naše ideale, ideale naših budućih sloboda", kazao je Pupovac.

"Pitanje nestalih kao i odgovornih je zajednička tema, tema u kojoj bismo svi trebali ponijeti dio odgovornosti i Zagreb i Beograd. Ne samo da podržavamo da dođe do nastavka razgovora već da se što prije dođe do konkretnih rezultata", kazao je Pupovac.

"Pitanje nestalih i odgovornih nije nešto o čemu ćemo prestati brinuti, to je pitanje koje sprečava da imamo duboki osjećaj mira u Hrvatskoj i da postoji miran odnos među ljudima koji žive s obje strane", dodao je. "Moj san je da ovaj grad ne bude podijeljen ni u sjećanju ni u komemoriranju. Ovo što radim ima za cilj i da ta podjela prestane", kazao je Pupovac.

"Vukovar zaslužuje da se sjetimo svih koji su stradali. Građani u ovom gradu međusobno razgovaraju, dijele probleme, a na nama je da mi koji dođemo da im pružimo ruku i da im pomognemo riješiti probleme Ja ću biti u Koloni sjećanja s ostalim članovima Vlade", kazao je Boris Milošević.

"Ja ću biti u Koloni, profesor Pipovac je bio prije u Koloni, to što nije u Kolini ove godine ne znači da neće biti opet. I ja i on ćemo nastojati da se podjele prevladaju, obave razgovori u lokalnoj zajednici. Smatram da je ova Vlada pokrenula dijalog. To je jedan proces, neagtivnih pojava ima i mislim da će svake godine taj proces bolji", dodao je Milošević.

