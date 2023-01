Pupovac o dolasku Dačića na domjenak SNV-a: Nalazimo se da bi radili za drugačiju budućnost između Hrvata i Srba

Predsjednici SDSS-a Milorad Pupovac i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov potpisali su danas Deklaraciju o suradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.

"Suradnja je duga, nismo slučajno potpisali dokument o našoj suradnji. Nismo slučajno ratificirali i danas potpisali dokument o našoj suradnji, ona je posljedica isto tako bogate i raznovrsne suradnje kad su u pitanje institucije hrvatske zajednice u Republici Srbiji i srpske u Republici Hrvatskoj od političkih stranaka, preko kulture, obrazovanja, pa do sporta. Ovdje sam da posvjedočim ono što je temeljno poslanje i misija, a to je da osim stvaranja boljeg položaja Hrvata u Srbiji da to činimo odgovorno i da stvaramo suradničke odnose i prakse. U tom smislu naša suradnja sa srpskom zajednicom u Hrvatskoj je prirodna. Vrijednosni okvir temelji se na dubokim zasadama demokracije", kazao je Žigmanov.

"Nije nas obeshrabrivalo da s malo moći, da kada suradnje nije bilo, zadnje dvije godine, mi to činimo iz uvjerenja i da suradnja ne bi smjela imati svoju alternativu, bez obzira na razlike. Bez obzira ne obeshrabrujuću činjenicu, mi smo ustrajavali i uspjeli smo biti posrednici za stvaranje novog kruga komunikacije. Voljeli bismo da isto od brojnih otvorenih pitanja između dviju država neka pitanja trajno zatvore", dodao je Žigmanov.

"Budući da su države su opterećene drugim odnosima, smatrali smo potrebnim da istaknemo našu potrebu da surađujemo i da pozovemo naše zemlje da na stvarima od našeg zajedničkog interesa počnemo surađivati", rekao je Milorad Pupovac.

Dolazak ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića

U petak se domjenak SNV-a održava u velikom formatu, u Kristalnoj dvorani hotela Westin, a svoj su dolazak najavio je i Ivica Dačić.

"Mi se sutra ne nalazimo zbog prošlosti i prebrojavanja tko je što radio u prošlosti. Nalazimo se da bi radili za drugačiju budućnost između Hrvata i Srba. To znači da pitanja nestalih, ratnih zločina, da to rješavamo. Ja imam mnoga lica i u mojem pamćenju imam mnoge glasove koji su u prošlosti govorili jezikom koji nije za jezik budućnosti. Ali sam s mnogima stvarao budućnost Hrvatske, i europsku i susjedsku. Očekujem da ćemo svi biti posvećeni ne etiketama, nego onime što trebamo činiti da bismo imali drugačije odnose i budućnost", kazao je Pupovac.

"Premijer i Dačić će biti na istom malom prostoru i dolaze zato da se susretnu. Nema nikakve sumnje da će u ovom ili onom formatu biti razgovora između delegacije vlade Srbije i izaslanstva hrvatske vlade. Gospodin Žigmanov i ja smo učinili sve da do toga dođe ali ne u kojem formatu, siguran sam da će to biti razgovori koji će biti važni bez obzira u kojoj formi se dogodili. Istovremeno će sutrašnji razgovori otvoriti vrata za nove susrete i razgovore", dodao je Pupovac.

Na novinarsko pitanje je li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tražio da do susreta Dačića s vladajućima u Hrvatskoj dođe, Žigmanov je rekao: On je rekao da se založimo da do susreta dođe".

Dolazi li Milanović na domjenak?

"Zvali smo ga više puta. Ove godine nismo zato što smo se malo umorili od pozivanja", kazao je Pupovac.