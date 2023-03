Pupić Bakrač nakon uhićenja: To je represija HDZ-a, ja sam čovjek koji je najviše puta uhićen

Marko Pupić Bakrač, županijski vijećnik AM prekjučer priveden zbog prijave da je prijetio Bori Mršiću, bivšem šefu krim policije u Zadru, na jutrošnjoj konferenciji za novinare iznio je niz optužbi na adresu policije, HDZ-a… - Policajac koji je bio pod suspenzijom zbog pijanstva za volanom, čiju sam snimku partijanja s osobama iz narko miljea objavio, prijavio me je za prijetnju iako sam samo na Facebooku prenio članak o suđenju kolegici i napisao pjesmicu u kojoj želim reci da ćemo na sudu dovesti sve svjedoke o slučaju tog policajca koji ju je tužio.

Povjerovali su iz policije lažnim navodima svog takvog kolege. Boro Mršić je lažno iskazao da je uplašen i prijavio je to 15 dana nakon objave tog statusa. Ja sam čovjek kojeg se najviše puta uhićivalo i prijavljuju me osobe s debelim kriminalnim dosjeom. To je HDZ-ova represija preko institucija. Nikad nisam nikom prijetio, Boro Mršić koji je tolike ljude namlatio i privodio se boji mene. Napisao sam pjesmicu koja se odnosi na suđenje na šaljiv način. Ja se borim na šaljiv način pjesmicama, a ne prijetim nikom i nikad nisam", rekao je među ostalim Marko Pupić Bakrač.

