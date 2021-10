Pulmolog Srića: 'Dok je Zoki uživao s Kovačevićem u Klubu, ja sam spašavao živote'

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović danas komentirao kritike koje mu je uputio pulmolog Saša Srića, ponovno se oglasio i sam Srića.

- Za početak ću reći da sam u vrijeme dok se o virusu malo znalo i dok je bilo najteže spašavao ljudske živote na covid odjelu u KB Dubrava, dok se Milanović na nedopustivom mjestu u 'Klubu' družio s Kovačevićem. Ako je covid odjel rupa koju spominje predsjednik onda sam iz nje i izmigoljio – kazao je Srića za 24sata odgovarajući na Milanovićev komentar.

Podsjetimo, na novinarsko pitanje kako komentira kritiku da se ne bi trebao miješati u zdravstvo koju mu je uputio pulmolog, Milanović je odgovorio da ne zna tko je taj čovjek.

- Zašto me pitate o nekome koga ja ne poznam? Taj lik izmigoljio je iz svoje rupe kad je krenula pandemija i očigledno traži malo pozornosti. Neki ljudi će se nakon svršetka pandemije morati vratiti svojim dosadnim životima. Ne znam ga, ova kriza mu je pomogla da izmigolji iz rupe - poručio je Milanović.

Dodao je da je razgovarao s nekoliko Srićinih kolega koji su stariji od njega i koji ga smatraju "lupetalom koje to radi samo zbog pozornosti."

- Nedopustivo je da predsjednik nekoga proziva lupetalom, no kako se obraća i komunicira s drugima to se od njega i očekuje. Radio sam za njegovu kampanju, nosio majicu 'predsjednik s karakterom', a do sada je razočarao svakog iskrenog ljevičara - odgovorio je Srića.

