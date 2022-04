Puljak: Kuzmanić je spreman podnijeti ostavku u trenutku kad to naprave i gradski vijećnici

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak u utorak je potvrdio da je od Ministarstva pravosuđa i uprave stiglo mišljenje u kojem navode kako će u Grad Splitu biti postavljen povjerenik, a dodao je i da je njegov drugi zamjenik Antonio Kuzmanić spreman podnijeti ostavku.

"Kuzmanić je spreman na to i on će svoju ostavku uručiti i urudžbirati je u istom trenutku kada to naprave i gradski vijećnici da bi se raspustilo Gradsko vijeće," rekao je Puljak novinarima.

Pri tomu je izvijestio da je Grad Split danas dobio mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave u kojem "oni tvrde da će oni u Splitu postaviti povjerenika."

"To mišljenje je potpuno suprotno mišljenju pravnih stručnjaka koji kažu da nakon ostavke gradonačelnika Grad vodi zamjenik do novih izbora. Ali mi nećemo inzistirati na bilo kojem tumačenju s obzirom da je HDZ rekao da će oni odstupiti s mjesta gradskih vijećnika i da idemo na izbore za Gradsko vijeće ako dogradonačelnik Kuzmanić da ostavku," rekao je.

Puljak i njegov prvi zamjenik Bojan Ivošević prošlog su tjedna potvrdili da daju ostavke, a danas je Puljak novinarima rekao kako će to učiniti do kraja ovog tjedna da bi se išlo na izbore za gradonačelnika.

"Ono što je svima nama u interesu, a kako vidim slažu se i ostali politički akteri u Gradu Splitu, osim Keruma, što nije relevantno, da se raspusti Gradsko vijeće i tako će se i učiniti," rekao je Puljak.

Za danas je najavio sastanak s partnerima u dosadašnjoj gradskoj vlasti.

"Sutra imamo sastanak sa svim političkim akterima u Splitu, sa svim klubovima u 12 sati i u 12,30 sati ćemo obavijestiti medije o načinu kako će se raspustiti Gradsko vijeće, na koji način idemo u nove izbore i za gradonačelnika i za Gradsko vijeće i u kotarske izbore, sve u isto vrijeme da bi se troškovi smanjili na najmanju moguću mjeru," poručio je Puljak

Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, po njegovom tumačenju, izravni je utjecaj premijera Plenkovića na izbore u Splitu.

"Ja sad očekujem da on postavi svojeg kandidata (za gradonačelnika), ali mislim da građani Splita neće honorirati takav način miješanja u izbore u Gradu Splitu. O Gradu Splitu odlučuju građani, a ne predsjednik Vlade pa makar on bio i Andrej Plenković," zaključio je Puljak.