Maja Đerek dobila otkaz. Puljak: Moja je greška što sam je doveo

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak na konferenciji za novinare potvrdio je kako je donio odluku o suspenziji Maje Đerek.

- Maja Đerek postala je teret za ono što mi želimo napraviti u Splitu i za što smo dobili povjerenje građana.Zbog toga sam donio odluku za pokretanje postupka za težu povredu službene dužnosti pri Službeničkom sudu u Splitu s prijedlogom da joj se otkaže ugovor o radu, a do tada je gospođa Đerek suspendirana. Za mene je nedopustivo da kao gradonačelnik o politikama grada doznajem iz medija i da jedan pročelnik odbija dostaviti dokumentaciju o bilo čemu. To je uvod u anarhiju i nered i ja to kao gradonačelnik neću dopustiti. Nastavljamo s praksom uvođenja reda. Ona je izvršila udar na funkciju gradonačelnika i na izabranu vlast izlazeći iz okvira svojih ingerencija. Nekoliko smo je puta upozorili, odluka o kadrovskim stanovima je politička odluka - rekao je Puljak i dodao kako nije u redu da je prvo odluku o prenamjeni kadrovskih stanova u socijalne prvo podijelila s javnosti, a onda inzistirala da se ona provede i proslijedila je Gradskom vijeću iako se gradonačelnik i vijećnici Centra s tim ne slažu.

Odnos Puljka i Maje Đerek loši su još otkako je poništila dodjelu ribarnice ugostiteljskom objektu Noštromo, zbog kojega se našao pod povećalom Povjerenstva za sukob interesa. Kulminiralo je njezinom najavom da će ukinuti kategoriju kadrovskih stanova i iseliti korisnike, što bi značilo i Nikolu Ivoševića, glumca splitskog HNK-a i oca zamjenika gradonačelnika Bojana, koji je kadrovski stan dobio prije 15 godina. Gradonačelnik Puljak zatražio je od novinara da ne miješaju obitelji u ovaj slučaj, želeći reći kako otkaz Maji Đerek nema veze s ocem njegovog zamjenika, što tvrdi splitska oporba.

- Budući da je prekoračila svoje ovlasti pokrenuli smo postupak za težu povredu službene dužnosti zbog miješanja u političke odluke - rekao je Puljak i dodao kako su je upozorili da se tako ne komunicira s osobom s invaliditetom koju je također nastojala iseliti iz gradskog stana.

Naglasio je kako je ona svoje prijedloge morala prvo uskladiti s njim.

- Ona bez konzultacije sa mnom izašla s oporbenim zaključkom. Počela se baviti politikom, van svojih ingerencija i ovlasti. To je uvod u anarhiju, koju neću dopustiti - rekao je Puljak Napomenuo je kako uvođenje reda nije počelo s Majom Đerek.

- Ona je doprinijela, ja joj zahvaljujem. prije no što je postala pročelnica bila j moja osobna savjetnica to je bila moja greška - zaključio je Puljak.

Maja Đerek je na bolovanju. Najavila je da će se očitovati.