Puljak: Ne bojim se rada i nikakvih opstrukcija. Nas nitko ne može ucijeniti!

Jučer su u gradu Splitu održani izbori za gradonačelnika i Gradsko vijeće. Ivica Puljak odnio je veliku pobjedu s preko 48 posto potpore, a u drugi krug odlazi sa Zoranom Đogašem.

– Jesam, iznenađen sam rezultatima, ovoliku podršku nisam očekivao. Zahvaljujem građanima Splita koji su nam dali povjerenje i prepoznali naš rad, sve ono za što smo se zalagali u svom mandatu – rekao je Puljak u svom prvom intervjuu nakon objave rezultata koji je dao upravo Večernjem listu.

Jutro nakon izbora Puljak je za N1 komentirao izbore.

- Zahvala onima koji su nam dali podršku, ovo je veliki rezultat, želimo potvrditi pobjedu u drugom krugu. Ja se nadam da će drugi krug proteći u mirnoj atmosferi i želim da ovo bude natjecanje modela upravljanja i ideja - kazao je jutros za N1.

- Može se dogoditi da će se neki procesi usporiti, ali mi ćemo to nadoknaditi. Ja se ne bojim rada, ne bojim se nikakvih opstrukcija. Ostvarit ćemo sve projekte uz pomoć partnera - dodao je.

Komentirao je i navode da su određene strukture pokušale utjecati na ove izbore.

- Nemamo dodatne informacije, ali ćemo mi inzistirati da se to riješi. Ako je to povezano s bilo kojom političkom strukturom, mislim da za njih nema mjesta u politici. Jako je važno da se ovo riješi i ne smije se dozvoliti da kriminalno podzemlje utječe na ovakav jedan politički proces - komentirao je.

Osvrnuo se i na izjave da bi se trebao 'odreći' svog zamjenika Bojana Ivoševića.

- Ivošević i ja smo pokazali za što se zalažemo, a mi se takvih ljudi ne odričemo već ih podržavamo. Ovaj rezultat je rezultat svih ljudi. Niti se bojimo puno posla, niti progresivnih ideja. Ovo je pobjeda svih nas i građana koji su pokazali što zaista žele - kazao je.

VIDEO Bojan Ivošević komentirao rezultat izbora u Splitu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentirao je i rezultat HDZ-a.

- To je jedna neobična situacija u kojoj se HDZ sramio svog imena. Ljudi u Splitu znaju što je HDZ i takvoj su politici okrenuli leđa. Jasno su rekli kakvu politiku žele, a to je politika reda i javnog interesa. To je jasan znak što građani Splita žele - kazao je pa odgovorio na pitanje je li se jučer susreo sa Zoranom Đogašem.

- Susretali smo se na sučeljavanjima, ali nismo imali kontakt - dodao je.

- Plenković će morati prihvatiti rezultate izbora, naravno imamo mi još i dalje drugi krug izbora - smatra.

Komentirao je i izborni rezultat Željka Keruma, koji je ostvario 7,85 posto potpore.

- Kakva je njegova budućnost, morat će te njega pitati. Ovaj rezultat njima jasno pokazuje da građani Splita žele drugačiju politiku, a ne onakvu kakvu su vodili proteklih 12 godina. To je politika trgovanja i podjele plijena - smatra.

- Kad se suočite s tim da želite uvesti red, morate znati da ćete imati razne opstrukcije. Nas nitko ne može ucijeniti i mi ćemo tako i nastaviti. Mislim da su i pojedinci shvatili da nema alternativne uvođenju reda i poštivanja zakona - dodaje Puljak.

Komentirao je i kako vidi drugi krug izbora koji će se održati 10. srpnja.

- Ja kampanju vidim kao sučeljavanje ideja, a nadam se da će sada biti više u fokusu predstavljanje projekata. To je i odvajanje otpada, gradnja vrtića, gradnja garaža - za nas sve Split je centar svita, ali zaista mislim da može postati regionalni centar i da će doživjeti renesansu - smatra Puljak.

U većini za Gradsko vijeće najavio je razgovore s Mostom i SDP-om.

- Razgovarat ćemo s Mostom i SDP-om s kojima ćemo pokušati doći do zajedničkog jezika, mislim da tu neće biti problema jer se sada zna što mi želimo od grada. Politika nije plijen, mi nećemo dijeliti gradske tvrtke, a naši partneri to znaju i mislim da će zato suradnja biti puno jasnija - zaključuje Ivica Puljak.