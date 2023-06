Pržit ćemo se na 30 stupnjeva, a onda nam stiže nagla promjena vremena

Sunčano i toplo vrijeme pratit će nas danas i u utorak. U srijedu dolazi do postupnog porasta naoblake, pa već ponegdje može biti malo kiše ili pljuskova, koji će u četvrtak uz promjenljivu naoblaku biti češći, na Jadranu praćeni i grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu će bura već u utorak ujutro sasvim oslabjeti, a potom u četvrtak ponovno malo pojačati. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene, a na kopnu će jutra biti svježija, javlja DHMZ.

U utorak će se temperature penjati ponegdje i do 30 stupnjeva. Pretežno će biti sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom slab, na Jadranu još u noći umjerena, mjestimice i jaka bura, tijekom jutra će oslabjeti. Temperatura bez znatnije promjene, najniža jutarnja od 9 do 14, na Jadranu 17 do 21, a najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu 26 do 29 °C.

Foto: DHMZ

"Prvi dani novog radnog tjedna bit će - mnogi će vjerojatno reći: "Napokon!" - uglavnom suhi i sunčani, pri čemu na kopnu ne odveć topli, a na Jadranu vrlo topli i vrući. Ipak, izlaganje suncu valjalo biti ograničiti sredinom dana i u rano poslijepodne zbog visokog UV indeksa - mjere jakosti sunčeva zračenja. Od kraja srijede opet promjenjivije, mjestimice s kišom, i to najprije u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Za nastavak tjedna prognoze su još vrlo nepouzdane - ciklona će biti u blizini Hrvatske, no još se ne zna hoće li kod nas ili južnije od nas pasti veća količina kiše, uz lokalno i izražene pljuskove s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Puhat će uglavnom umjerena i jaka bura, ponajviše na sjevernom dijelu, te sjeverozapadnjak. U četvrtak prolazno jugo..." , prognoza je koju je za HRT pripremio Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

"Relativno stabilno na kopnu će ostati i u utorak i srijedu, ali će jutra biti svježija. U srijedu će malo kiše pasti u gorju, drugdje je opet moguća u promjenjiviji četvrtak. Vjetar uglavnom slab, povremeno umjeren istočni ili sjeveroistočni. Dnevna temperatura bit će niža od uobičajene za ovo doba godine. Na Jadranu u početku sunčano - s jakom burom na sjevernom dijelu, koja će malo oslabjeti u srijedu, a u četvrtak će u Dalmaciji prolazno okrenuti na jugo. Na krajnjem sjeveru i jugu može biti izoliranih nestabilnosti. Vjerojatnost za pljuskove ponovno raste od kraja srijede te osobito u četvrtak u Dalmaciji - lokalno bi moglo biti i obilnije kiše. Jutarnja temperatura ostat će oko 20 °C, a danju će biti malo manje toplo nego prije.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

