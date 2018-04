Prvo vrijednosti EU pa novac

Poljska, Mađarska i druge države članice EU iz srednje i istočne Europe mogle bi ostati uskraćene za više desetaka milijardi eura u novom višegodišnjem financijskom okviru EU u kojem Europska komisija planira predložiti da se isplata novca iz fondova kohezijske politike veže i uz poštovanje vrijednosti na kojima počiva EU. Prema nacrtu prijedloga, koji će biti objavljen 2. svibnja, ali u koji su novinari Financial Timesa imali ekskluzivan uvid, program financiranja kohezije u novom VFO-u za razdoblje 2021.-2027. zvat će se “kohezija i vrijednosti”.

I osim dosad jedinog kriterija za raspodjelu novca, zaostajanja BDP-a po glavi stanovnika za prosjekom čitave EU, uzimat će u obzir puno šire kriterije, među ostalim i napor koji određena država ili regija ulaže u migrantskoj politici. S obzirom na to da se vlasti u Mađarskoj i Poljskoj sukobljavaju s Komisijom upravo na pitanju migrantske politike, ali i općenito na pitanju (ne)poštivanja vrijednosti EU poput vladavine prava, takvim prijedlogom Komisije te bi dvije zemlje u novom sedmogodišnjem europskom proračunu mogle dobiti osjetno manje novca nego u sadašnjem ili prijašnjim proračunima.

Riječ je tek o neslužbenom nacrtu, a nakon što Komisija iznese svoj prijedlog, o njemu će se tek povesti velika rasprava među državama članicama u Vijeću EU, gdje će posao oko provođenja tad već usuglašenog VFO-a u zakonsku regulativu Unije vjerojatno zahvatiti i Hrvatsku kad bude predsjedala Vijećem u prvoj polovici 2020. No, usvoji li se takav Komisijin prijedlog koji bi kohezijske fondove vezao uz puno šire kriterije, to će utjecati i na povlačenje novca za projekte u Hrvatskoj. Kohezijski fondovi EU financiraju 80 posto svih javnih investicija u Hrvatskoj, što je drugi najveći udio u EU nakon Portugala (podaci su to Komisije za razdoblje 2015.-2017.).

Pelješki most pojedinačno je najveći projekt koji se financira iz fondova kohezijske politike EU u Hrvatskoj. Iako Hrvatska u EU nije percipirana kao država u kojoj se krši vladavina prava i druge europske vrijednosti, kao što je to slučaj s percepcijom Poljske i Mađarske, prijedlog Komisije uveo bi, barem prema pisanju FT-a koji je imao uvid u nacrt dokumenta, i kriterije koji se tiču obrazovnog sustava, nezaposlenosti mladih ili inovativnosti projekata.