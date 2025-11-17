Totalni kaos u kafiću: Policija intervenirala, a tek onda je krenulo naguravanje

Oko 00,30 sati 16. studenog, prilikom sprječavanja 50-godišnjaka i 20-godišnjaka u narušavanju javnog reda i mira ispred ugostiteljskog objekta u Starim Mikanovcima, 50-godišnjak je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike tijekom primjene sredstava prisile radi privođenja u službene prostorije policije. Potom je spriječio policijskog službenika u obavljanju službene radnje odgurujući ga, a nakon što su obojica pali na tlo, zadao mu je nekoliko udaraca rukom u predjelu tijela i glave.

Aktivan otpor 50-godišnjaka svladali su drugi policijski službenici te obojicu priveli u policijsku postaju. Alkotestiranjem, 20-godišnjaku je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,63 g/kg, a 50-godišnjaku 1,70 g/kg te su obojica uz naredbu smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Policijskom službeniku i 20-godišnjaku utvrđene su lakše ozljede. Nakon otrježnjenja, nad 50-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena sumnja da je počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi.

Protiv 50-godišnjaka se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Također, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, protiv 50-godišnjaka i 20-godišnjaka podnosi se optužni prijedlog.