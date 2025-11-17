Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
BILI SU PIJANI

Totalni kaos u kafiću: Policija intervenirala, a tek onda je krenulo naguravanje

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
17.11.2025.
u 11:37

Nakon otrježnjenja, nad 50-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena sumnja da je počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi

Oko 00,30 sati 16. studenog, prilikom sprječavanja 50-godišnjaka i 20-godišnjaka u narušavanju javnog reda i mira ispred ugostiteljskog objekta u Starim Mikanovcima, 50-godišnjak je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike tijekom primjene sredstava prisile radi privođenja u službene prostorije policije. Potom je spriječio policijskog službenika u obavljanju službene radnje odgurujući ga, a nakon što su obojica pali na tlo, zadao mu je nekoliko udaraca rukom u predjelu tijela i glave.

Aktivan otpor 50-godišnjaka svladali su drugi policijski službenici te obojicu priveli u policijsku postaju. Alkotestiranjem, 20-godišnjaku je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,63 g/kg, a 50-godišnjaku 1,70 g/kg te su obojica uz naredbu smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Policijskom službeniku i 20-godišnjaku utvrđene su lakše ozljede. Nakon otrježnjenja, nad 50-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena sumnja da je počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi.

Protiv 50-godišnjaka se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Također, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, protiv 50-godišnjaka i 20-godišnjaka podnosi se optužni prijedlog.

Ključne riječi
policija narušavanje javnog reda i mira alkotestiranje napad na službenu osobu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja