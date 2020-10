Prvih 800 milijuna eura: Ministrica Tramišak otkrila kad se očekuju sredstva za oporavak

Prvih 800 milijuna eura iz europskog fonda za oporavak i otpornost stići će početkom iduće godine, rekla je u srijedu u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.

Ta su sredstva, kako je rekla, namijenjena gospodarstvu, očuvanju radnih mjesta, za likvidnost i poticaje razvoju proizvođačke industrije.

"Govorimo o 800 milijuna eura, prvenstveno namijenjenih nastavku mjera i poticaja koje je Vlada započela početkom ove godine, ali i za nadogradnju u smjeru daljnjih poticaja usmjerenih na investiranje samih gospodarstvenika", navela je ministrica.

Rekla je da interesa ima, kao i "zdravih" gospodarstvenika koji su spremni na ulaganja.

Otkrila je da je u razdoblju od kada smo postali članica EU-a, Hrvatska u plusu prema isplatama iz EU proračuna u iznosu od 28,3 milijarde kuna.

Vezano uz još uvijek aktualno programsko i financijsko razdoblje, istaknula je da je ugovoreno 103,5 posto projekta, a iz EU proračuna "povučeno" je oko 33 posto novca, dok je korisnicima isplaćeno oko 40 posto.

"To su brojke koje govore o značajnom pomaku. Imamo još dvije i pol do tri godine za realizaciju ostatka ugovorenih projekata, a tu govorimo o vrijednosti većoj od 50 milijardi kuna", rekla je Tramišak, navevši i da će se do kraja godine ugovoriti još nekoliko velikih projekata.

Po stopi ugovorenosti, naglasila je, Hrvatska je peta među svim državama članicama Europske unije.

"Zaista smo napravili kvalitetne iskorake", tvrdi Tramišak.

Smatra da treba dodatno poraditi na rješavanju realizacije velikih projekata, koji rješavaju neke velike strateške probleme Republike Hrvatske.

Kazala je i da će Nacionalna razvojna strategija, dokument koji će prethoditi povlačenju novca, predviđenih 22 milijardi eura iz novog programskog razdoblja, uskoro ići na savjetovanje s javnošću.