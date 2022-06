Obrađeno 153 od 163 biračkih mjesta: Puljak osvaja 49,10%, Đogaš 25,29%, Kerum 7,85% glasova

Državno izborno povjerenstvo objavljuje neslužbene rezultate prijevremenih izbora u Splitu. Puljak uvjerljivo vodi u prvom krugu, a u bitci za splitskog gradonačelnika u drugom krugu sukobit će se sa HDZ-ovim Zoranom Đogašom.

22:00 - Prema rezultatima objavljenim nakon obrađenih 153 od 163 biračkih mjesta, Ivica Puljak osvaja 49,10 posto glasova, dok Zoran Đogaš osvaja 25,29 posto glasova. Željko Kerum osvaja 7,85 posto glasova birača.

Što se tiče izbora članova Gradskog vijeća, stranka Centar osvaja 42,99 posto glasova, dok HDZ i HSS zajedno osvajaju 23,28 posto glasova. Most osvaja 6,56 posto glasova.

U ovom slučaju obrađeno je 150 od 163 biračkih mjesta.

21:30 - Nakon obrađenih 121 biračkih mjesta, novi rezultati pokazuju kako Ivica Puljak (Centar) osvaja 49,62 posto glasova, dok Zoran Đogaš (HDZ) osvaja 25,19 posto.

Željko Kerum (HGS) osvojio je 7,85 posto glasova, dok je nakon njega Josip Markotić (Most) osvojio 4,34 posto glasova. Davor Matijević (SDP) osvojio je 3,84 posto glasova, Aris Zlodre (DP) dobiva 3,80 posto glasova.

Dosad je obrađeno 121 od ukupno 163 biračkih mjesta, a ukupno je, prema prvim rezultatima, na izbore izašlo 31,72 posto birača.

Što se tiče izbora članova Gradskog vijeća, privremeni rezultati pokazuju kako je stranka Centar osvojila 43,40 posto glasova, dok je koalicija HDZ-a i HSS-a osvojila 23,22 posto glasova.

Izborni prag prešli su još i Most sa 6,45 posto glasova, SDP i HSU sa 5,56 posto glasova te koalicija DP-a, HDS-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista sa 5,56 posto glasova, kao i HGS sa 6,97 posto glasova. Obrađeno je 81 od 163 biračkih mjesta.

21:00 - Prema prvim rezultatima objavljenim u 21 sat, Ivica Puljak osvojio je 49,93 posto glasova, dok je Zoran Đogaš osvojio 25 posto glasova.

Državno izborno povjerenstvo ranije je zabilježilo izrazito nisku izlaznost na izbore - odaziv birača do 11.30 sati bio je 12,36%, dok je izlaznost do 16.30 sati bila tek 21,74%. Usporedimo li to s prošlogodišnjim redovitim izborima, do 16.30 sati glasovalo 44.014 birača, odnosno 33,67%.

Povodom izbora u Splitu Večernji list pripremio je i specijalnu emisiju u kojoj su gosti politolog Ivan Rimac i politički analitičar Mate Mijić, a koju možete pratiti OVDJE. Tijekom večeri u emisiju će se javljati i Večernjakovi reporteri iz Splita Juraj Filipović i Slavica Vuković. Izbore će analizirati i Dea Redžić, urednica Premium izdanja Večernjeg lista.