Prvi put snimili grbave kitove tijekom seksa, no ono što su otkrili jako je iznenadilo znanstvenike

Unatoč tome što ih se desetljećima istražuje, grbavi kitovi prvi put su uhvaćeni u spolnom odnosu, no ono što su znanstvenici otkrili itekako ih je iznenadilo. Naime, u seksualnom odnosu oba kita bili su mužjaci. Kitovi su snimljeni u blizini obale Havaja, a u činu su ih uhvatila dvojica fotografa.

Viđenje, koje su potvrdili znanstvenici u nedavno objavljenoj studiji, dogodilo se u siječnju 2022. u vodama zapadno od otoka Maui, gdje su se dva kita približila i kružila oko broda prije nego što su se upustili u seksualnu aktivnost oko tri do pet metara ispod plovila, piše Guardian.

Oba kita bili su mužjaci, što čini fotografije, koje su snimili Lyle Krannichfeld i Brandi Romano, prvim dokazom homoseksualnog ponašanja kod grbavih kitova, kao i prvo viđenje seksa u vrsti. Homoseksualno ponašanje uobičajeno je u životinjskom carstvu i uočeno je među dupinima i kitovima orka, ali nikada prije između grbavih kitova.

