Ni njima nije bilo lako: Suvlasnik Vidine farme ispričao nam gdje je prodao prvi kilogram slanine

Iako su često u medijima, posebice jer je u podlozi njihove priče naš proslavljeni nogometaš, nije bilo baš tako jednostavno prodati prve proizvode s njihove farme crnih svinja iz Donjeg Miholjca.



– Prvo što smo prodali bio je kilogram slanine, i to slučajno, dok sam 2015. bio na ljetovanju u Svetom Filipu i Jakovu. Jedan me čovjek pitao čime se bavim, kada sam odgovorio da uzgajamo crne svinje, rekao je: “Evo ti odmah novac, a slaninu mi možeš poslati kad dođeš kući.” To je prvih 120 kuna koje smo zaradili od naše farme – ispričao je anegdotu Dimitrije Simonović, suvlasnik i direktor tvrtke Sin ravnice d.o.o.