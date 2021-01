Prvi dan Brexita: vize, putovnice i još – pregovora

Nova pravila u odnosima između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije, a time i Hrvatske, stupila su na snagu jučer nakon što je isteklo 11-mjesečno tranzicijsko razdoblje poslije Brexita. UK je iz EU izašao 31. siječnja 2020., a tijekom tranzicijskog razdoblja praktički je sve bilo kao i prije, no jučer je došlo do nekih promjena što znači da je Brexit zapravo tek sada primijenjen. Promjene su relativno velike za poduzeća iz EU i za strane studente, ali ne i za turiste ili pak za one građane EU koji će nakratko posjećivati Britaniju.

Nije li UK već izašao iz EU? Zašto sada opet govorimo o Brexitu?

Jest. UK je napustio EU 31. siječnja 2020. nakon što je Konzervativna stranka na izborima potkraj 2019. osvojila dovoljnu većinu za implementaciju tog plana. Nakon 31. siječnja uslijedilo je tranzicijsko razdoblje koje je završeno 31. prosinca 2020., tijekom kojeg su London i Bruxelles ponovno pregovarali o trgovinskom sporazumu. Uspjeli su ga postići na samom kraju roka. Time je većinom, ali ne i potpuno, stavljena točka na i u vrlo dugom procesu koji je započeo 2016. odlukom Britanaca na referendumu da izađu iz EU.

Hoće li se moći ubuduće normalno putovati u UK?

Turistički – da. U potrazi za poslom – teže. Građanima zemalja članica EU dopušten je ulazak u UK na 90 dana bez vize u svakom periodu od 180 dana, jednako tako i Britancima koji dolaze u EU. Tih 90 dana ne mora biti uzastopno pa su primjerice odlasci Osječanina u London u siječnju na 10 dana te u svibnju na 30 dana sasvim prihvatljivi. Zanimljivo, Hrvatska je među zemljama koje su iznimke za Britance. Za putovanje u Bugarsku, Cipar, Rumunjsku i Hrvatsku Britancima ti dani ne ulaze u 90-dnevno ograničenje. Nakon 1. listopada 2021., građanima EU više neće biti dovoljna osobna iskaznica za ulazak u Britaniju, već će im trebati i putovnica. Također, to sve uključuje pretpostavku da će se procjepljivanjem stanovništva smanjivati i širenje koronavirusa. Trenutačno je putovanje u UK otežano prije svega zbog novog, mutiranog oblika COVID-19.

Što s državljanima Hrvatske koji već žive u UK?

Oni mogu ostati. Sporazum potpisan 2019. već je zaštitio njihova prava jer se nalaze među oko četiri milijuna Europljana koji su trajno nastanjeni u UK. No, i oni će se morati prijaviti, odnosno registrirati do sredine 2021. To vrijedi i recipročno, odnosno građani UK koji žive u Hrvatskoj morat će se registrirati. Kako izvješćuje njemački Spiegel, Britanci koji se registriraju u nekoj zemlji članici EU mogli bi imati problema budu li se selili između zemlja članica EU. Također, neki se aktivisti za prava građana u EU žale da im britanske vlasti ne naglašavaju dovoljno jasno da će izgubiti sva prava ako se na vrijeme ne registriraju.

Hoće li se građani EU ubuduće moći seliti u UK u potrazi za poslom?

UK je vrlo dinamična ekonomija u kojoj se govori engleski jezik. Dakle, interesa za selidbu u tu zemlju će uvijek biti. No, to će biti vrlo otežano: sustav koji je vrijedio kada je UK bio u EU neće se postupno mijenjati, već na njegovo mjesto dolazi sasvim drukčiji sustav. Onima iz EU koji će dolaziti na vrijeme dulje od tri mjeseca, već je rečeno, trebat će viza. U budućnosti će britanska vlada uspostaviti sustav bodovanja u kojem će građane iz EU, kao i iz trećih zemalja, primati na osnovi broja bodova koje su prikupili u područjima tipa radnog mjesta koje im je ponuđeno u UK, znanja jezika itd.

Što sa studentima iz Europske unije koji će htjeti studirati u UK?

Kao i s gospodarstvom, UK je poznat po vrhunskim fakultetima, no izlazak zemlje iz EU negativno će utjecati na strane studente. Bit će im potrebne vize ako će na britanskim sveučilištima htjeti ostati više od šest mjeseci. Njemački je Spiegel prenio istraživanja drugih medija iz te zemlje koji su izračunali da će se školarina za strane studente drastično povećati nakon ljeta 2021. godine. U nekim slučajevima samo će ti dodatni troškovi iznositi više od 10 tisuća eura.

Hoće li biti zastoja na granicama i nestašica u trgovinama?

Iako UK izlazi iz jedinstvenog tržišta, to se ne očekuje. Nakon trgovinskog sporazuma, dvije su strane dogovorile da neće uvoditi carine na uvoz, iako bi se u kasnijim odnosima moglo javiti i to pitanje ako jedna strana prekrši dio sporazuma o trgovini. No, očekuje se dodatna papirologija, carinske deklaracije kao i provjere robe, što će utjecati na trgovinu. Tamošnja udruženja poslodavaca govore da će povećanje takvih vrsta ograničenja biti najveće u posljednjih 50 godina. London je najavio da će provjere odgoditi na šest mjeseci, no Bruxelles to neće učiniti. Za kraj, izvješćuje BBC, ni nakon 1. siječnja Europljani i u Britaniji i na kontinentu još ne mogu biti sigurni da će moći ostaviti temu Brexita iza sebe. London i Bruxelles još očekuju pregovori o financijskim uslugama i dijeljenju podataka, a za pet godina ponovno i o ribarenju.