Prosvjednici su “poput terorista” – Peking na granici nagomilao vojsku

Nakon deset tjedana prosvjeda i dva dana blokade aerodroma koji su zaposjele tisuće prosvjednika, situacija se u Hong Kongu žestoko zateže i, prema svemu sudeći, dolazi do točke ključanja. Nakon što su policajci u prilično žestokoj akciji, koristeći se palicama i suzavcem, izbacili prosvjednike iz hongkonške zračne luke, jednog od najvažnijih prometnih čvorišta tog dijela svijeta, Ured Kine u Hong Kongu objavio je da se “prosvjednici ne razlikuju od terorista”. Ovo je prvi put da je Peking, posredno ili neposredno, komentirao zbivanja u svojoj enklavi od početka prosvjeda kojim se traži od Kine da se ne miješa u unutrašnje stvari Hong Konga koji, prema načelu “jedna zemlja - dva sustava”, ima široku autonomiju.

Što ta izjava znači i kako će se Peking dalje postaviti vrlo je teško procijeniti. S jedne strane, sigurno je da neće dopustiti popuštanje kontrole nad enklavom koja se vratila pod njegovu kontrolu 1997. S druge pak strane, sigurno je kako će pažljivo procjenjivati razinu upletanja i eventualne primjene sile jer Kini zasigurno ne treba novi Tienanmen. Ne samo zbog mogućih ljudskih žrtava nego i zbog štete koju bi prouzročile reakcije međunarodne zajednice.

U svakom slučaju, Kina se očito priprema za sve moguće scenarije, a prema tvrdnjama Bijele kuće, podaci govore da je kineska vojska počela s grupiranjem velikih postrojba u blizini Hong Konga.

Foto: Thomas Peter/REUTERS/PIXSELL

Raščistili zračnu luku

S druge strane, Kina drži da su prosvjedi potaknuti iz inozemstva, odnosno da su pokrenuti pod patronatom Zapada kako bi se Kinu destabiliziralo.

Takav stav pomalo potkrepljuje i činjenica da je ratna mornarica SAD-a zatražila dozvolu da njezina dva ratna broda iz sastava 7. flote uplove u hongkonšku luku. Prvo je, prema zahtjevu, amfibijski transportni brod trebao pristati 17. kolovoza, a dolazak raketnog broda “Lake Erie” zatražen je za nekoliko tjedana kasnije. Oba su zahtjeva odbijena.

– Kina bi trebala objasniti zašto su odbijeni zahtjevi za pristajanje brodova u luku Hong Konga – ustvrdio je kapetan Nate Christiansen, zamjenik glasnogovornika 7. flote ratne mornarice SAD-a. Inače, američki ratni brodovi uplovljavali su u Hong Kong prema ustaljenom redoslijedu, a posljednji je ondje uplovio zapovjedni brod 7. flote tijekom travnja ove godine. Nekoliko tjedana prije nego što su se prosvjedi na ulicama Hong Konga razmahali.

Nakon posljednjih događaja na aerodromu i izbacivanja prosvjednika silom, zračna luka ostala je prekrivena slomljenim staklom, krvlju i tragovima borbe, no promet je uskoro uspostavljen prema uobičajenom rasporedu. No veliko je pitanje koliko će vremena trebati da se sve normalizira i da se broj putnika vrati na staro jer se blokada aerodroma može ponoviti u vrlo kratkom vremenu. Sve to dobro znaju i putnici pa su počeli izbjegavati Hong Kong kao prometno čvorište. Tako je broj prodanih karata pao za oko pet posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a očito je da situacija s prosvjedima i blokadama nije ni blizu kraja.

Apsolutna kontrola

Oglasio se i bivši britanski guverner Hong Konga Chris Patten koji je upozorio da će nastati katastrofa ako Kina intervenira u Hong Kongu te da bi kineski predsjednik trebao imati mudrosti i naći rješenje za zbližavanje ljudi.

– Intervencija bi bila katastrofa i za Kinu i za Hong Kong. Od trenutka kada je Xi Jinping došao na čelo Kine, svuda se guši otpor i suzbijaju disidenti. Stranka sve kontrolira – ustvrdio je Patten za Radio BBC.

Foto: Thomas Peter/REUTERS/PIXSELL

S druge strane, Peking ne poriče da je počeo grupirati vojsku na granici s Hong Kongom, čak su i kineske televizijske postaje objavile nekoliko videosnimaka velikih vojnih formacija. Očito je to neizravno upozorenje i svojevrsna prijetnja prosvjednicima u Hong Kongu koji sada, prilično je izvjesno, procjenjuju gdje je ona tanka granica preko koje Kina neće dopustiti prosvjede i preko koje će aktivirati vojnu opciju.

Pri tomu treba uzeti u obzir i kako je Kina uvjerena da su prosvjedi izazvani sa Zapada, te njihovo suzbijanje smatra neophodnom obranom zemlje. Kao što, uostalom, drži i da su prosvjedi protiv Putina u Rusiji potaknuti iz SAD-a te kako je sve to dio velikog općeg plana Bijele kuće i CIA-e za destabilizaciju svojih geopolitičkih suparnika.

A u takvom slučaju više se ne isključuje ni puna vojna opcija, koja bi mogla dovesti do nesagledivih posljedica.