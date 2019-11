UŽIVO Plenković: Institucije neće stati dok se ne riješi pitanje nestalih

Komemorativnim skupom u dvorištu vukovarske bolnice te kolonom sjećanja gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovarci ali i cijela Hrvatska danas se prisjećaju 28. obljetnice sloma obrane Vukovara. Više desetaka tisuća ljudi iz cijele zemlje, a i šire i ove godine stiglo je na obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.

Tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara stradalo je 2.717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom.

10:30 - Završio je prigodni program te je krenula Kolona sjećanja gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata

10:00 - Počeo je prigodan program u dvorištu Opće županijske bolnice Vukovar "Vukovar - mjesto posebnog pijeteta"

9:58 - Predsjednički kandidat Zoran Milanović posjetio je Vukovar te na Ovčari položio vijence i zapalio svijeće. "Vječna vam slava i hvala. Da se ne zaboravi, nikada", napisao je Milanović

9:55 - Stigla je i predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović koja nije odgovarala na pitanje novinara. U Vukovar je predsjednica i ove godine došla u Borovim čizmama, takozvanim 'zenge' koje su 1991. nosili hrvatski branitelji grada na Dunavu.

9:55 - Svi zajedno smo ovdje da odamo počast herojima, svima koji su dali život za slobodu naše domovine. 28 godina nakon mislim da moramo gledati na budućnost, na utvrđivanju istine, na procesuiranje ratnih zločina. Naša Vlada ulaže napore u u svim aspektima u Vukovaru. Naša Vlada je složna da vukovarska bolnica postane Memorijalna bolnica. Naša Vlada i predsjednica RH vodimo dijalog s drugim državama i znamo da će oni dati rezultate. Državne institucije neće stati", kazao je premijer Andrej Plenković.

"Mi to pitanje rješavamo dugi niz godina. Trebaju se podaci iz Beograda dostaviti Hrvatskoj", kazao je na pitanje jel je sklon blokadi Srbije.

9:53 - Vukovar je simbol hrvatske slobode, borbe za neovisnost. Vukovar je herojski grad, ali isto tako tragedija Vukovara je jedna velika trauma na hrvatskom nacionalnom biću i ta dvojnost ga čini posebnim. Iz tog razloga se ovoliki broj ljudi ovdje okuplja. Osjeća tu ranu Vukovara, ali i veliki ponos i z zahvalnost jer su oni svojim herojstvom i požrtvovnošću doveli do toga da Hrvatska pobjedi i da se otvori put slobode i neovisnosti, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.



Na pitanje relativizira li Milorad Pupovac tko je bio žrtva, a tko agresor, Jandroković je rekao: Sve je jasno. Hrvatska je bila žrtva velikosrpske agresije. Da nije bilo Miloševićeve politike, ratovi se ne bi događali i ne bi bilo velikosrpske agresije na Hrvatsku. Ali je bilo. To su povijesne činjenice i od toga ne može nitko pobjeći što god činio. Hrvatska je pobijedila u Domovinskom ratu i mislim da moramo širiti tu svijest među mlađim generacijama. Mi smo pobjednici i na to moramo biti ponosni. Međutim, moramo se sjećati žrtava, iskazivati im poštovanje, solidarnost njihovim obiteljima i to je ono što nas upućuje na budućnost.

Pupovac je iskazao počast žrtvama na svoj način, dodao je Jandroković.



Osvrnuo se i na izjavu aktualne predsjednice da će Srbiji kao uvjet ulaska u EU postaviti rješavanje pitanja nestalih.



"Srbija će morati otvoriti arhive i otkriti što se događalo. Ovu politiku koju sad Srbija vodi nije dobra i ne koristi pomirenju na ovim prostorima. RH je članica Eu i postoje mehanizmi kojima se možemoi poslužiti kada se radi o bilo kojoj članici koja pretendira ući u EU. Uvjeren sam da će Srbija morati ispoštovati sve svoje obaveze", kazao je.

9:46 - Oni koji se vode kao nestali, Vlada nije uspjela to riješitit. Ima li Vukovar budućnost, imaju li mladi budućnost. Volio bih pričati da mladi imaju budućnost u Vukovaru bez obzira na vjersko opredjeljenja, da ner iseljavaju", kazao je šef SDP-a Davor Bernardić.

9:42 - Puno mjesta u Vukovaru izazivaju stresne sutuacije a bolnica je jedna os njih. Vrlo zadovoljan s velkim brojem iskorakak prema Vukovaru i pokretanje odluka za Vukovar. Sa procesuiranjem ratnih zločina nisam zadovoljan", rekao je gradonačelnik Ivan Penava. Nije želio govoriti o Zoranu Milanoviću koji je rekao da neće sudjelovati u Koloni sjećanja.

9:20 - Osjećam se tužno, ponosno, sa sjetom se sjetim svih onih koji su dali živote da bismo mi živjeli u miru u slobodnoj domovini i često se pitam je li ona onakva kakvu su oni sanjali. Mislim da još uvijek ima toga što treba popraviti", kazao je Tomislav Josić, savjetnik gradonačelnika Vukovara za branitelje.

"Mislim da je to pametan politički potez, ali mislim da on baš relativizira, pokušava izjednačiti agresora i žrtvu iako svatko tko dođe i pokloni se žrtvama ovdje zaslužio je poštovanje", kazao je Josić na pitanje o Miloradu Pupovcu koji je u nedjelju, kako je rekao, zapalio svijeću za hrvatske i za srpske žrtve

Josić je rekao da bez otvaranja arhiva nestali se neće moći pronaći.

9:15 - Počelo je okupljanje u dvorištu Opće županijske bolnice u Vukovaru od kuda će nakon prigodnog programa krenuti Kolona sjećanja

U ranim jutarnjim satima djeca vukovarskih osnovnih škola upalila su više od 3.000 lampiona duž 5,5 kilometara dugog Križnog puta od Opće županijske bolnice Vukovar i Bolnice ratnih veterana do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata.

U 10,30 sati državni vrh će se pridružiti Koloni sjećanja, koja u 12,15 sati stiže na Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata. U 12,30 sati ispred Spomen-obilježja žrtvama iz Domovinskog rata molitvu za vukovarske žrtve predvodit će Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit. Za 12,40 sati najavljeno je odavanje počasti žrtvama Vukovara polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Zajednički vijenac u ime Republike Hrvatske položit će predsjednik Vlade Andrej Plenković s predsjednicom Republike Kolindom Grabar Kitarović i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. U 13 sati misu za sve pokojne i nestale u Domovinskom ratu predvodit će mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić. Između 14,30 i 14,45 sati državni vrh će položiti vijence na Spomen obilježje na mjestu masovne grobnice na Ovčari.

Obilježit će se Dan obilježavanja stradanja Škabrnje komemorativnim programom u 10 sati. Nakon toga od 10,20 do 10,40 sati sudionici će u Koloni sjećanja krenuti do Spomen-obilježja masovne grobnice. U 10,40 sati najavljeno je polaganje vijenaca na Spomen obilježje masovne grobnice. Zajednički vijenac u ime svih izaslanstava položit će izaslanstvo Zajednice udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata.

U 11 sati u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije služit će se misa za sve stradale u Domovinskom ratu. U 12 sati kreće hodnja do spomen obilježja na mjesnom groblju sv. Luke gdje će se u 12,30 sati položiti vijenci na središnji križ kod spomen obilježja. Krvavi pohod na Škabrnju počeo je ujutro 18. studenoga 1991. napadom srpskog agresora, potpomognutim zrakoplovstvom bivše JNA, tenkovima i pješaštvom tzv. Kninskoga korpusa s Ratkom Mladićem na čelu. Nakon sloma otpora slabo naoružanih branitelja, iz podruma i kuća na najbrutalniji način istjerane su žene, djeca i starci, a samo je tog dana u Škabrnji ubijeno 48 civila i 15 branitelja. Pokolji i progoni nastavljeni su idućih dana. Tijekom višegodišnje okupacije, sve do oslobođenja u Oluji 1995., broj škabrnjskih žrtava povećao se na 86.