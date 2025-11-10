Pronađeno tijelo poznate mađarske liječnice. Nestala iz bolnice nakon operacije kralježnice

U susjednoj Mađarskoj, na Klinici Sveučilišta u Szegedu pokrenuta je interna istraga nakon smrti poznate liječnice dr. Antónie Kett, koja je nestala ubrzo nakon što je operirala kralježnicu. Njezino tijelo pronađeno je dan kasnije u šumovitom području, svega 500 metara od bolnice. Dr. Kett, ugledna otorinolaringologinja iz bolnice Balassa János u Szekszárdu, operirana je 3. studenoga zbog problema s kralježnicom. Nekoliko sati nakon zahvata, još uvijek pod nadzorom osoblja, napustila je bolnicu.

Kako prenosi szeretlekmagyarorszag.hu , osoblje bolnice je odmah počelo potragu, a ubrzo su se uključili i policija, potražni psi te volonterske spasilačke ekipe. Unatoč intenzivnoj potrazi, njezino tijelo pronađeno je tek sljedećeg jutra na području poznatom kao Boszorkánysziget – napuštenom i obraslom dijelu grada. Szegedskog spasitelja Lászlóa Baráta šokiralo je kako je pacijentica nakon operacije uspjela neprimijećeno napustiti kliniku. „Jasno je da je bila u stanju koje je zahtijevalo bolnički nadzor. Nerazumljivo je i zašto su potražni psi uključeni tek nekoliko sati nakon nestanka, te kako nisu uspjeli pronaći trag u blizini bolnice,“ rekao je Barát.

Dr. Kett godinama je imala problema s kralježnicom. Prije operacije pokušavala je olakšati bol pomoću tzv. „šišmiš daske“, no, prema objavi koju je prošle godine stavila na društvenim mrežama, terapija joj nije pomogla. Zbog bolesti se, prema riječima poznanika, njezino raspoloženje pogoršalo i izgubila je volju za životom. Istraga bi trebala utvrditi kako je pacijentica mogla sama napustiti bolnicu i zašto potraga nije bila uspješnija.