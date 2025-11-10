Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Drama kod Jastrebarskog: Netko pucao u obiteljsku kuću, metak prošao kroz roletu
Poslušaj
Prijavi grešku
POKRENUTA ISTRAGA

Pronađeno tijelo poznate mađarske liječnice. Nestala iz bolnice nakon operacije kralježnice

Foto: Pixabay/police.hu
VL
Autor
Šimun Ilić
10.11.2025.
u 11:48

Osoblje bolnice je odmah počelo potragu, a ubrzo su se uključili i policija, potražni psi te volonterske spasilačke ekipe

U susjednoj Mađarskoj, na Klinici Sveučilišta u Szegedu pokrenuta je interna istraga nakon smrti poznate liječnice dr. Antónie Kett, koja je nestala ubrzo nakon što je operirala kralježnicu. Njezino tijelo pronađeno je dan kasnije u šumovitom području, svega 500 metara od bolnice. Dr. Kett, ugledna otorinolaringologinja iz bolnice Balassa János u Szekszárdu, operirana je 3. studenoga zbog problema s kralježnicom. Nekoliko sati nakon zahvata, još uvijek pod nadzorom osoblja, napustila je bolnicu. 

Kako prenosi szeretlekmagyarorszag.hu, osoblje bolnice je odmah počelo potragu, a ubrzo su se uključili i policija, potražni psi te volonterske spasilačke ekipe. Unatoč intenzivnoj potrazi, njezino tijelo pronađeno je tek sljedećeg jutra na području poznatom kao Boszorkánysziget – napuštenom i obraslom dijelu grada. Szegedskog spasitelja Lászlóa Baráta šokiralo je kako je pacijentica nakon operacije uspjela neprimijećeno napustiti kliniku. „Jasno je da je bila u stanju koje je zahtijevalo bolnički nadzor. Nerazumljivo je i zašto su potražni psi uključeni tek nekoliko sati nakon nestanka, te kako nisu uspjeli pronaći trag u blizini bolnice,“ rekao je Barát.

Dr. Kett godinama je imala problema s kralježnicom. Prije operacije pokušavala je olakšati bol pomoću tzv. „šišmiš daske“, no, prema objavi koju je prošle godine stavila na društvenim mrežama, terapija joj nije pomogla. Zbog bolesti se, prema riječima poznanika, njezino raspoloženje pogoršalo i izgubila je volju za životom. Istraga bi trebala utvrditi kako je pacijentica mogla sama napustiti bolnicu i zašto potraga nije bila uspješnija.

Ključne riječi
nestanak doktorica Mađarska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja