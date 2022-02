Prometni stručnjak o vozačkoj kulturi: 'Poražavajuće je da je starost voznog parka u Hrvatskoj preko 14 godina'

Autom sletio s ceste i udario u most“, "U sudaru s automobilom poginuo vozač mopeda“, "Automobil završio na krovu", "Vozač prešao u suprotni smjer i udario u teretno vozilo", "Auto 'poletio' i udario u krov kuće" - neki su od naslova koji posljednjih dana opisuju nesreće na hrvatskim cestama. Samo proteklog vikenda, od 11. do 13. veljače, na hrvatskim se cestama dogodilo 47 prometnih nesreća u kojima je ukupno smrtno stradalo pet osoba. Više o sigurnosti cestovnog prometa i vozačkoj kulturi u Hrvatskoj kazao nam je prometni stručnjak Ivan Rusan, vlasnik Autoškole Stubica i Autoškole Rusan te autor aplikacije "Autoškola".

- Prometna kultura odraz je opće kulture i stanja u društvu. Naime, osobno smatram da se tako važnom pitanju pridaje premalo pažnje općenito. Ovdje nije samo pitanje kulturnog ponašanja sudionika u prometu, što bi trebao biti imperativ, već ponašanje suprotno tome može dovesti i dovodi do štetnih posljedica, stradavanja pa čak i smrti. Smatram da najvažniju ulogu u stvaranju pozitivnog i kulturnog ponašanja u prometu imaju roditelji. Pri tome mislim na kulturno ponašanje, na poštivanje prometnih propisa. Svojim vlastitim primjerom mogu utjecati na svoju djecu: kao pješaci kretati se površinama namijenjenim za pješake, nošenjem zaštitne kacige na biciklu, motociklu, vozeći se u vozilu vezivati sigurnosnim pojasom, voziti u skladu s ograničenjem brzine. Osnovna škola, srednja škola kao obrazovne institucije bi svakako trebale dati veći doprinos prometnoj edukaciji – navodi Rusan ističući i važnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače.

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama kaže da je osposobljavanje kandidata djelatnost koja se obavlja u općem interesu te se na taj način naglašava važnost osposobljavanja u autoškolama kao bitna stvar za društvo u cjelini. Tu sigurno veliku odgovornost snose svi sudionici procesa osposobljavanja kandidata za vozače. Pri tome mislim na kvalitetne predavače, kvalitetne, elokventne instruktore vožnje, vozila, suvremena nastavna pomagala u autoškolama. Jednako tako bitno je osigurati objektivno ocjenjivanje znanja kandidata na vozačkim ispitima – tvrdi.

Istaknuo je tri osnovna faktora sigurnosti cestovnog prometa – čovjeka, vozilo i cestu.

- Čovjek, sudionik u prometu je najvažniji faktor te o njemu u mnogome ovisi sigurnost prometa. Svaki sudionik u prometu u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima, znanjima i vještinama utječe na ukupnu sigurnost. Tu društvo u cjelini mora učiniti sve da se svi sudionici u prometu, a naglasak stavljam na vozače, ponašaju maksimalno odgovorno te poštujući prometne propise i sigurnosna pravila. Svi faktori koji mogu i imaju utjecaj moraju činiti sve što mogu na edukaciji, preventivi te na osudi ponašanja koje kao posljedicu mogu imati prometne nesreće, gubitak zdravlja ili života. To mora postati imperativ te svako odstupanje od istoga treba brzo i efikasno kažnjavati – pojasnio je.

- Poražavajući je podatak da je starost voznog parka u Republici Hrvatskoj preko 14 godina. Vozila starijih godišta su po pitanju sigurnosti daleko ispod razine sigurnosti novih vozila. Pri tome prvenstveno mislim na vozila opremljena nizom suvremenih sigurnosnih sustava. Sustava aktivne zaštite koji ne dozvoljavaju da do prometne nesreće uopće dođe te sustava pasivne zaštite koji pri nastanku nesreće štite vozača, putnike te ostale sudionike u prometu. Starija vozila su svakako vozila čija je vrlo često tehnička ispravnost upitna zbog velikog broja prijeđenih kilometara, mogućeg zamora materijala te ukupnog stanja vozila. Nadalje, i ceste su faktor sigurnosti te bi trebalo na mnogim dionicama ili "crnim točkama“ učiniti pomake ka kvalitetnijim, modernijim prometno-tehničkim rješenjima – dodaje.

Na pitanje smatra li ispravnim što se nakon jednom položenog vozačkog ispita znanje vozača o prometnim propisima ne provjerava, naveo je kako je siguran da postoji potreba da se znanja nadograđuju s obzirom na činjenicu da se zakonska rješenja permanentno mijenjaju te prate društvene i tehnološke promjene.

- Možda nije rješenje institucionalna nadogradnja, ali svakako smatram da bi bila potrebna - kazao je te istaknuo da postoji određeni dio vozača koji žele unaprijediti svoje znanje. To je moguće i kroz aplikaciju "Autoškola" koju je Rusan pokrenuo zbog mladih generacija kojima knjiga kao medij za prijenos znanja nije toliko interesantna.

- Učenje je korištenjem aplikacije sada postalo dostupno u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Tu činjenicu sam iskoristio kako bih materiju koja je u biti ponekad suhoparna prikazao na njima nov, zanimljiv način. Kroz aplikaciju koristeći moderne tehnologije, prije svega mobilne aparate, moguće je danas učiti promete propise i prometne znakove bez vremenskog ograničenja – kaže.

Aplikacija je namijenjena onima koji prvi puta uče prometna pravila, ali i onima koji se žele podsjetiti ili dodatno obogatiti postojeće znanje. Dakle, mogu je koristiti i "stariji“ vozači.

- Aplikacija se sastoji od oko 1000 interaktivnih pitanja i odgovora s pomoću kojih se može simulirati pismeni dio vozačkog ispita. Obogaćena je s više od 350 originalnih 3D vizualizacija situacija u prometu. 3D ilustracije praktičnije su od stvarnih fotografija jer omogućuju fleksibilnost i preciznost u prikazu prometnih situacija. Time se dobiva efikasnije učenje, a istovremeno se smanjuje mogućnost krivog razumijevanja. Uz moderan i profesionalan izgled i mogućnost jednostavne promjene izgleda otvara se mjesto dodavanja zaštitnih znakova i marki sponzora. Vozački ispit simulira se po algoritmu koji je sličan pravom ispitu jer ima vremensko ograničenje kao i kod pravog ispita i na kraju je korisniku vidljiv rezultat. Dobiveni se rezultat može analizirati i dijeliti na društvenim mrežama. Koriste ju svi i jako sam ponosan na polaznike autoškole starije životne dobi koji su uz pomoć aplikacije savladali Prometne propise iz prvog puta. Takav primjer su čak osobe starije dobi od 65+ godina života koje su uspješno savladale teoretski dio nastave. Iskusni vozači koji ju koriste su najčešće roditelji koji dobiju motivaciju kroz učenje djeteta koje se moguće trenutno nalazi u autoškoli – navodi Rusan.

Ideja za aplikaciju nastala je 2013. godine, a realizirana je u suradnji s tvrtkama Prolink i DD3D. Danas ju koriste korisnici raznih dobnih skupina, a već dulje vrijeme zadržava vodeću poziciju u kategoriji besplatnih edukativnih aplikacija.

- Aplikacija je preuzeta više od 400.000 puta. S obzirom na to da svake godine u RH ima od 45.000 do 50.000 novih polaznika autoškole, razvidno je da je aplikacija sve zanimljivija i izvan osnovnog targeta polaznika autoškola. Mjesečno se pokrene 290.000 ispita iz prometnih propisa i pregleda se 580.000 slika mjesečno, dok u aplikaciji ukupno mjesečno ima 2,5 milijuna pregleda stranica. Dvije trećine korisnika čine mladi od 18 do 24 godine – kazao je Rusan.

