Projekt od društvenog značaja 2022.: U planu izgradnja Klinike za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split

Odbor za projekte od društvenog značaja odabrao je, a Vijeće članova HUP-a potvrdilo prijedlog Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija projekt izgradnje Klinike za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split.

- Splitskoj bolnici gravitira stanovništvo cijele Dalmacije i šire, a sadašnji uvjeti liječenja nisu adekvatni ni primjereni. Da je tome tako, govori i sama činjenica da je sadašnja zgrada klinike izgrađena 1958. godine., te se nazočnim članovima Vijeća članova HUP-a zahvalio što su odbarali baš ovoj projekt kao projekt od društvenog značaja 2022. godine - istaknuo je Zdravko Plazonić, član Izvršnog odbora HUP Podružnice Dalmacija.

- KBC Split strateški je važan zbog položaja, služimo populaciji od oko 20 posto građana RH, a ljeti taj broj ide do 1,5 milijuna, te podsjetio da na ovim prostorima, na potezu od Trsta do Atene, Zagreba i Barija, nema veće ustanove ni poslodavca. U KBC Split zaposleno je 4100 djelatnika, od čega većina medicinskog osoblja. U iznimno zahtjevnim vremenima unazad nekoliko godina, bolnica je uspjela funkcionirati i ponuditi svim pacijentima potrebnu skrb. Uspjeli smo sačuvati sustav u izazovnim i teškim vremenim, no potrebna nam je pomoć - dodao je u svom izlaganju ravnatelj bolnice Julije Meštrović.

Stoga je predsjednik Vijeća članova HUP-a Ivan Mišetić naglasio kako:

- U svom radu ne smijemo biti usmjereni samo na danas i moramo razmišljati što ostavljamo u naslijeđe i budućim generacijama. Hrvatska udruga poslodavaca već dugi niz godina među svojim članicama potiče djelovanje koje se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja. Dugoročne održivosti tvrtke nema bez kvalitetnih i partnerskih odnosa s dionicima te odgovornog raspolaganja resursima.

>> VIDEO Znate li koliko se bakterija nalazi na maski za lice, daljinskom upravljaču, priboru za jelo? Samuel (18) je mladi mikrobiolog koji to otkriva!