Profesorica ga je rušila i rekla mu: 'Nikad od tebe kuvara'. Danas je na Forbesovoj top listi

Mladi hrvatski chef Mario Mandarić dobio je još jednu priliku da se iznova slatko nasmije epizodi s profesoricom koja ga je rušila u prvom razredu srednje ugostiteljske škole u Omišu, i to onako, po dalmatinski: “Nikad od tebe kuvara”. Mladi kulinarski čarobnjak, koji se dosad okušao u nekim od najpoznatijih svjetskih restorana, našao se, naime, na netom objavljenoj Forbesovoj europskoj listi za 2021. godinu “30 Under 30”, u sekciji Umjetnost i Kultura. Znao je da je nominiran za prestižnu top-ljestvicu magazina Forbes, koji u raznim industrijama prepoznaje istaknute pojedince mlađe od 30 godina diljem svijeta, ali, priznaje, nije se previše nadao.

Svijest o bacanju hrane

– Još ne mogu vjerovati, već mi je i nominacija bila velika stvar... Ovo je veliko priznanje za mene i moj projekt osvješćivanja o hrani. Malo je reći da sam ponosan – govori nam mladi chef, koji je u konkurenciju ušao projektom “Food waste awareness”.

– To se dogodilo praktički u pauzi između dva lockdowna. Osmislio sam projekt kuhanja namirnicama koje bi inače završile u smeću. Sve se događalo u restoranu mojeg prijatelja u Londonu, a namirnice sam prikupio u nekoliko londonskih restorana. Na prvoj večeri bili su i moji kolege chefovi i općenito ljudi iz gastroindustrije. Večera je bila u sedam sljedova, prema Michelinovim standardima, svi su bili oduševljeni, a tek na kraju otkrio sam im da sam kuhao namirnice namijenjene za otpad. Planovi su bili vrlo ambiciozni, ali, nažalost, uspjeli smo napraviti samo još jednu takvu večeru, jer se korona bila počela ponovno razbuktavati i nastupio je novi lockdown – kaže ambiciozni, kreativni hrvatski kuhar Mario, koji je, očito, vrlo osviješten i ekološki i socijalno.

Foto: Privatna arhiva

Kuharski zanat, koji je danas postao prava umjetnost, pekao je na raznim stranama svijeta. U Tajlandu je držao i svoj restoran, a, među ostalim, kuhao je i u jednom od najboljih restorana na svijetu, kultnom The Fat Duck s tri Michelinove zvjezdice u Berkshireu, za koji ozbiljni gastroznalci znaju gdje god da na planetu žive. Među zadnjim mu je iskustvima, recimo, i mjesec dana u restoranu slavnog Gordona Ramseya. U Hrvatsku se vratio da bi vodio Noel u Istri. No i taj plan pokvarila je pandemija pa je mladi Dalmatinac trenutačno zaposlen u hvarskom restoranu Passarola. Ponude i dalje stižu i nemoguće je znati u koji bi djelić zemaljske kugle talentiranog dalmatinskog chefa strast prema kuhanju na kraju mogla odvesti.

Građanin svijeta

Trenutačno mu splitsko-hvarska kombinacija odgovara. Ali, kaže, svuda se lako prilagodi.

– Da, nemam problema s mjestom za život. Svuda nađem nešto što mi odgovara. Recimo, u Tajlandu je to bilo lijepo more, London je na neki način centar svijeta, ovdje su to ljudi itd. Uvijek je važno naći ono što se čovjeku sviđa, što mu odgovara i biti prilagodljiv – reći će Mario.

Smije se kad mu kažemo da je građanin svijeta, čije je kvalitete svijet prepoznao dok još u Hrvatskoj nije ušao ni na listu sto najboljih kuhara. Inače, rođeni Splićanin, odrastao u Omišu, problem bacanja hrane osvijestio je u Tajlandu, radeći jednostavnu kuhinju s ograničenim namirnicama.

– U Europi godišnje u smeću završi 20% sve prerađene hrane. To je 47 milijuna tona jestive hrane, a i sada, dok razgovaramo, 33 milijuna ljudi gladuje – kaže angažirani Mario, koji drži predavanja o kompostiranju i nesebično dijeli svoje ideje kako sve iskoristiti do maksimuma i smanjiti otpad od hrane i kod kuće i u restoranima.