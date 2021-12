Prof. Trobonjača otkrio kada ćemo znati koliko je omikron opasan i kada će biti potrebna četvrta doza cjepiva

Europska agencija za lijekove (EMA) dala je jučer zeleno svjetlo uvjetnom odobrenju za stavljanje u promet cjepiva Nuvaxovid proizvođača Novavax za prevenciju COVID-19 kod punoljetnih osoba.

To je peto odobreno cjepivo protiv COVID-19 u EU, a riječ je o jedinom proteinskom cjepivu koje se primjenjuje u dvije doze, uz tri tjedna razmaka. U dvije kliničke studije na više od 45 tisuća ispitanika dokazana je njegova djelotvornost od oko 90%. EK će provesti ubrzani postupak donošenja odluke o davanju uvjetnog odobrenja za njegovo stavljanje u promet.

Četvrta doza

U Hrvatsku je stiglo 1800 doza Rocheova lijeka Ronapreve, namijenjenog oboljelima od COVID-19 koji nemaju potrebu za kisikom, nisu razvili teški oblik bolesti, ali imaju rizične čimbenike koji bi mogli utjecati na to da se bolest razvije u teški oblik koronavirusne infekcije. Prisustvo omikron-varijante koronavirusa potvrđeno je u 89 zemalja. Ona je u Europu ponovno unijela zabrinutost zbog velikog broja novozaraženih. Samo u Velikoj Britaniji dnevno ih je više od 93.000. Koliko je omikron zapravo opasan, zasad se još ne zna jer otkako su počeli obolijevati ljudi u Europi, nije prošlo dovoljno vremena da bi se vidjelo kako se bolest razvija. No već oko Nove godine vidjet će se koliko je omikron zaista opasan.

– Treba proći barem mjesec do mjesec i pol od obolijevanja, što je logično jer hospitalizacije za povećanjem incidencije kasne otprilike od 10 do 15 dana, a onda smrtnost kasni od tri do četiri tjedna. Krajem prosinca ili u zadnjoj trećini prosinca vidjet će se dolazi li do povećanja smrtnosti među osobama koje su omikronom inficirane krajem studenog. Mi nemamo povećanje smrtnosti, a zasad ni veći broj inficiranih. U Velikoj Britaniji infekcija omikronom počela je prije sedam do deset dana i sada treba čekati da vidimo što će se događati tamo oko Nove godine ili poslije nje – objašnjava virusni imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci prof. Zlatko Trobonjača.

Unatoč postojanju određene razine imuniteta zahvaljujući cijepljenju i preboljenju, s omikron virusom treba biti oprezan, a pokaže li se da izaziva teže posljedice i da postojeća cjepiva protiv omikrona slabije štite, najvjerojatnije će biti potrebna četvrta doza cjepiva. To bi trebalo biti novo cjepivo, modificirano za omikron. Za deltu nisu išli u smjeru novog cjepiva jer se pokazalo da cjepivo za originalnu varijantu dobro pokriva i deltu – više od 80% prva dva-tri mjeseca, nakon šest mjeseci štiti od infekcije 50%, a nakon boostera 70%. No od infekcije omikronom štiti 30% nakon dvije doze, a tek treba vidjeti što će biti s teškim oblicima bolesti.

– Ne znamo, ali pretpostavljam da će nakon 4 – 5 mjeseci nakon boostera imunost opet padati. Ako sa 70% pada na niže razine, onda je to slaba zaštita, a ako slabo štite, morate imati prilagođena cjepiva – navodi virusni imunolog.

Lani u ovo vrijeme hrabrila nas je pojava cjepiva i mnogi su vjerovali da se pandemiji nazire kraj. Nažalost, nije baš da će COVID-19 postati obična prehlada u jako kratkom vremenu. Ipak, mutacija ubrzava stvar.

– S obzirom na dinamiku mutiranja virusa, na početku mi se činilo da će trebati desetak i više desetaka godina da COVID-19 postane hunjavica. Međutim, vidimo da se u dvije godine pojavio već četvrti soj, i to znatno drukčiji. Našao je načina, vjerojatno u imunokompromitiranim ljudima, kako da ubrzano evoluira, a znamo da je virusu u interesu da stvara sojeve koje su manje virulentni, odnosno izazivaju manji intenzitet. Ako je brzo evoluirao, logično je da će brže i stvoriti takvu, blažu varijantu – pojašnjava prof. Trobonjača.

Omikron usporava u JAF

Zanimljiva zapažanja iznosi i epidemiolog dr. Mladen Smoljanović, umirovljeni bivši šef splitskog NZJZ-a. Navodeći podatke o usporavanju širenja omikrona u Južnoj Africi i gotovo 60% manjem broju novozaraženih nego prije tjedan dana, za portal Dalmacija navodi: “Ovo je povoljna vijest, ali još je povoljnija vijest da nakon više od četiri tjedna od početka ovog vala zaražavanja omikronom u JAF nije povećan broj umrlih koji bi se mogao pripisati omikron soju. U južnoj Africi još uvijek traje zaražavanje delta sojem. U nedjelju 19.12. zabilježena su samo tri umrla bolesnika od COVID-19.

Da je omikron-soj patogen kao delta-soj, sada, nakon više od četiri tjedna, dnevno bi se u JAR-u trebalo registrirati od 250 do 600 umrlih”, navodi Smoljanović.

Na pitanje koliko će u ovim novim okolnostima trajati COVID potvrde, epidemiologinja iz HZJZ-a Iva Pem Novosel jučer je u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog” najavila da će se njihovo trajanje skratiti na devet mjeseci.

