Probudio se, uzeo nož i izbo sestru: 'Plače i pita za nju, ne znam je li svjestan zločina'

Kako je bezazleni događaj s jednim štencem mogao potaknuti 36-godišnjeg Amira Bešića da usred noći zarije nož u vrat svoje dvije godine starije sestre Sanele, vjerojatno može znati samo ovaj Siščanin kojeg svi opisuju kao dobrog, pristojnog i marljivog. No, pitanje je zna li i on sam što je zapravo učinio jer ga je, kažu roditelji, njegova ovisnost o alkoholu u posljednje dvije godine pretvorila u potpuno drugu osobu.

Nije prihvaćao problem

– Bio je on sportaš, uzorno dijete, i sad je takav kad je trijezan, pa i kad se vratio s liječenja bio je uvijek dobar i brižan, nije bilo dana da mene u smjeni ovdje u trgovini ne dočeka kava kad ga mijenjam. No počeo je piti, nije nikad bio nasilan, ali kad je pijan, s njim ne možeš komunicirati. Odbijao je prihvatiti da ima problem – govori nam njegova majka koju smo zatekli i u subotu na radnom mjestu, u njihovu tobacco shopu u kojem je radilo troje članova obitelji Bešić, dok otac, vozač, radi na terenu. Očekivala je novosti iz bolnice u kojoj joj je sada uz kćer stalno suprug, a dobra je vijest da Sanela reagira i da je, iako i dalje na odjelu intenzivnog liječenja, bolje nego li je bila u petak kada ju je njezin brat Amir u stanu u sisačkoj Matoševoj ulici nekoliko puta ubo i zasjekao nožem.

Amiru je u subotu određen jednomjesečni pritvor uz kaznenu prijavu za pokušaj teškog ubojstva. Njegov branitelj predložio je psihijatrijsko vještačenje s obzirom na to da se Amir, na zahtjev obitelji, već dva puta liječio od alkohola u bolnici u Popovači. Učinili su to, kaže majka, jer nije bio razuman, nije prihvaćao da ima problem s alkoholom pa je pijan dolazio i na radno mjesto. Zbog alkohola mu obitelj već dvije godine nije dopuštala da radi u struci, jer i on je vozač, a sve jer su se bojali da ne sjedne pijan za volan i ne prouzroči neku tragediju. No, ipak ju je prouzročio.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

– U zatvoru Amir samo plače i pita je li mu sestra živa, ali nisam sigurna je li svjestan što je zapravo učinio. Njemu treba pomoć – očajna je majka koja u suzama govori da i dalje ne može biti u kući u kojoj se strašni zločin dogodio.

A sve je počelo u četvrtak navečer, kći je odradila popodnevnu smjenu i otišla kući gdje je Amir, koji je bio izrazito pijan, uskoro donio štenca kojeg mu je dao prijatelj. Donio je Amir od tog prijatelja i svu opremu za brigu o psu, no otac i sestra koji su bili doma smatrali su da se Amir, koji je često zbog alkohola padao u kući i znao se ozlijediti, ne može brinuti u takvom stanju o štencu. Sanela je uz pomoć veterinara našla vlasnika te je Amir vidio da ona štenca nosi iz stana. Reakcije tada nije bilo, no bilo je nekih 5, 6 sati poslije toga. Amir se probudio u četiri sata ujutro, uzeo nož, iz svoje sobe otišao do sestre koja je zaspala u dnevnom boravku ispred televizora i zamahnuo nožem nekoliko puta, a jedim je zamahom zabio nož u njezin vrat. Krv je počela liptati.

Krv zaustavljali krpama

Amir se vratio u svoju sobu, a Sanela krvava i s rukom na rani otišla je u treću sobu ocu kojeg je vika probudila. Ubrzo je stigla i hitna pomoć, a do tada su Sanela i otac krvarenje pokušali zaustaviti kuhinjskim krpama. Amira je tek policija razbudila i izmjerila mu 1,67 promila alkohola u krvi. Nije se opirao dok su mu stavljali lisičine i odvodili ga iz stana.

Cijelo to vrijeme majke nije bilo u stanu, prespavala je kod svoje majke tu noć, ujutro otišla raditi u tobacco gdje je, nekoliko sati nakon tragedije, po nju došao suprug i rekao joj što se dogodilo.

– Ni sada ne vjerujem što se dogodilo. Pazila sam ih oboje, odgojeni su kao dobra djeca, ne znam kako se ovo moglo dogoditi – očajna je Amirova i Sanelina majka.

A ni susjedi u stubištu, koje je probudila gungula nakon dolaska hitne pomoći i policije, ne shvaćaju što se dogodilo s Amirom.

– Pitam se već dva dana što mu je bilo. Bio je tako pristojan, miran, šaljiv dečko. Obitelj je jedna od najvrednijih koje znam. Nisu zaslužili da im se ovo dogodi – kaže jedan od susjeda.