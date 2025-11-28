Problemi s britanskim Ajaxom: 5 milijardi funti za oklopnjak koji svoje vojnike šalje u bolnice

Britanska vojska obustavila je korištenje svojih kontroverznih novih oklopnih borbenih vozila Ajax nakon što je desecima vojnika pozlilo nakon vožnje u njima. Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva potvrdilo je da je "oko 30 pripadnika osoblja pokazalo simptome uslijed buke i vibracija" nakon vježbe u kojoj su sudjelovala ova gusjenična vozila.



Ministarstvo obrane priopćilo je da je vojska odmah stavila dvotjednu pauzu od korištenja Ajaxa, nakon vježbe Iron Fist provedene na Salisbury Plainu tijekom vikenda. Ministarstvo je dodalo da je "velika većina" pogođenih vojnika "sada medicinski ozdravila i nastavljaju s dužnošću". Drugi, međutim, "nastavljaju primati stručnu medicinsku skrb". Navodno su pogođeni vojnici proveli između 10 i 15 sati u vozilima.