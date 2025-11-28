Britanska vojska obustavila je korištenje svojih kontroverznih novih oklopnih borbenih vozila Ajax nakon što je desecima vojnika pozlilo nakon vožnje u njima. Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva potvrdilo je da je "oko 30 pripadnika osoblja pokazalo simptome uslijed buke i vibracija" nakon vježbe u kojoj su sudjelovala ova gusjenična vozila.
Ministarstvo obrane priopćilo je da je vojska odmah stavila dvotjednu pauzu od korištenja Ajaxa, nakon vježbe Iron Fist provedene na Salisbury Plainu tijekom vikenda. Ministarstvo je dodalo da je "velika većina" pogođenih vojnika "sada medicinski ozdravila i nastavljaju s dužnošću". Drugi, međutim, "nastavljaju primati stručnu medicinsku skrb". Navodno su pogođeni vojnici proveli između 10 i 15 sati u vozilima.
Problemi s britanskim Ajaxom: 5 milijardi funti za oklopnjak koji svoje vojnike šalje u bolnice
Ministarstvo obrane priopćilo je da je vojska odmah stavila dvotjednu pauzu od korištenja Ajaxa, nakon vježbe Iron Fist provedene na Salisbury Plainu tijekom vikenda
Komentara 4
Oklopnjaci i tenkovi su stvar prošlosti. To je pokazao ukrajinski rat i zaista mi nije jasno da netko uoš uvijek razvija ta sr.anja. Budućnost ratovanja su male pojretne postojbe , upravo onakve kakvima su se smijali zapadnjaci (motori i "golf"" vozila), a sada ih implementiraju i Ukrajinci.
Što uopće napisati na ovom portalu, a da te cenzori ne blokiraju. Sramotno! Moje klikove više nećete imati. Uživajte u svom jednoumlju.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Moj idol Churchill se okrece u grobu. Da vidi zemlju koju je obranio, punu muslimana, gradove s muslimanskim gradonacelnicima, premijer skotske palestinac, premijer engleske prosli indijac ili sto god kao i gradonacelnik Londona. Kamo ta zenlja ide nitko nezna. A sve Bozja kazna visestoljetni kolonizaciju i tlacenje drugih naroda i cijelih kontinenata