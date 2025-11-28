Naši Portali
NAJSKUPLJE VOZILO PONOVNO OTKAZUJE

Problemi s britanskim Ajaxom: 5 milijardi funti za oklopnjak koji svoje vojnike šalje u bolnice

Autor
Danijel Prerad
28.11.2025.
u 17:46

Ministarstvo obrane priopćilo je da je vojska odmah stavila dvotjednu pauzu od korištenja Ajaxa, nakon vježbe Iron Fist provedene na Salisbury Plainu tijekom vikenda

Britanska vojska obustavila je korištenje svojih kontroverznih novih oklopnih borbenih vozila Ajax nakon što je desecima vojnika pozlilo nakon vožnje u njima. Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva potvrdilo je da je "oko 30 pripadnika osoblja pokazalo simptome uslijed buke i vibracija" nakon vježbe u kojoj su sudjelovala ova gusjenična vozila.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je vojska odmah stavila dvotjednu pauzu od korištenja Ajaxa, nakon vježbe Iron Fist provedene na Salisbury Plainu tijekom vikenda. Ministarstvo je dodalo da je "velika većina" pogođenih vojnika "sada medicinski ozdravila i nastavljaju s dužnošću". Drugi, međutim, "nastavljaju primati stručnu medicinsku skrb". Navodno su pogođeni vojnici proveli između 10 i 15 sati u vozilima.

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar USA
USA
18:39 28.11.2025.

Moj idol Churchill se okrece u grobu. Da vidi zemlju koju je obranio, punu muslimana, gradove s muslimanskim gradonacelnicima, premijer skotske palestinac, premijer engleske prosli indijac ili sto god kao i gradonacelnik Londona. Kamo ta zenlja ide nitko nezna. A sve Bozja kazna visestoljetni kolonizaciju i tlacenje drugih naroda i cijelih kontinenata

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
19:26 28.11.2025.

Oklopnjaci i tenkovi su stvar prošlosti. To je pokazao ukrajinski rat i zaista mi nije jasno da netko uoš uvijek razvija ta sr.anja. Budućnost ratovanja su male pojretne postojbe , upravo onakve kakvima su se smijali zapadnjaci (motori i "golf"" vozila), a sada ih implementiraju i Ukrajinci.

Avatar SAM
SAM
19:15 28.11.2025.

Što uopće napisati na ovom portalu, a da te cenzori ne blokiraju. Sramotno! Moje klikove više nećete imati. Uživajte u svom jednoumlju.

