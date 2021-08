Prizor s plaže podijelio građane: 'Cilu kuću prinili uz more'; 'Neka ljudi uživaju'

Podijeljene reakcije izazvala je nova zanimljiva fotografija s plaže objavljena na popularnoj Facebook stranici "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca". Na fotografiji se može vidjeti skupina turista koja se za uživanje na jednoj od hrvatskih plaža opskrbila s više suncobrana, frižiderom s hranom i pićem, stolovima i stolicama te drugim rekvizitima.

Dok su neki takvo ponašanje osudili, drugi su ih branili.

"Plaža Brižine (Nin) između Zatona i Škrapavca. Predobro. Neka ljudi uživaju, svatko na svoj način", "Pa kad im se da to sve nosit zašto ne... Zašto vam sve smeta? Najbolje napisat na svakoj plaži 'Smite ponit samo ručnik i tihu djecu, bez napuhanaca, suncobrana, karti ili ne daj Bože spize'", "Svako ima svoje veselje, koga smeta neka ne gleda (tuđa posla), mjesta je dovoljno na hrvatskoj obali", glase neki od komentara onih koji su ih podržali.

"Bože sačuvaj, cilu kuću prinili uz more... Kako in se da tako svaki dan", "Temelji gotovi – još samo zidovi i krov”, "Pa njima šleper triba za na more ići i par viljuškara", kritizirali su drugi.

Foto: Screenshot Facebook