Privlačan posao za koji u Hrvatskoj nedostaje djelatnika

Dentalni asistent radi u timu doktora dentalne medicine i njegova uloga je definirana ključnim poslovima koji su propisani standardom zanimanja za dentalnog asistenta. Učilište Ambitio s edukacijom za zanimanje dentalni asistent započelo je još 2013. godine pokretanjem prvog on-line programa usavršavanja zdravstvenih djelatnika za poslove dentalnog/e asistenta/ice u kombinaciji s praktičnim vježbama u vlastitom vježbovnom centru. Danas Učilište Ambitio upisuje 11. generaciju polaznika u program usavršavanja. Time je na neki način napravilo „revoluciju“ u obrazovanju odraslih osoba pokrenuvši prvi program u kojem se nastava savladava putem Interneta. Godinu kasnije, 2014. pokreće program stjecanja SSS i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent koji danas upisuje 5. generacija polaznika. Stalna potražnja poslodavaca, točnije doktora dentalne medicine, za osobama ovakvog profila svrstava dentalne asistente u sam vrh traženih radnika, pa tako i osobama koje se žele zaposliti u ovom sektoru pružaju se mnoge prilike za zapošljavanje ili napredak. U tom smislu je kvaliteta usvojenog znanja prilika za bolju plaću ili mogući napredak. S tim ciljem Učilište Ambitio njeguje individualizirani pristup i svakom polazniku nastoji prenijeti što više stručnog znanja kako bi na kraju omjer uloženog i dobivenog bio što više izjednačen.

Zašto je potražnja za dentalnim asistentima tako velika pojašnjavaju nam iz Učilišta Ambitio. Naime, činjenica je da u Hrvatskoj imamo preko 4.500 doktora dentalne medicine i da doktori u timu moraju raditi s dentalnim asistentom. Kako je do sada u Hrvatskoj registrirano oko 1000 dentalnih asistenata, možemo zaključiti da će potražnja za dentalnim asistentima biti velika još narednih nekoliko godina dok se ne postigne približno jednak odnos doktora dentalne medicine i dentalnih asistenata. Dakle, teži se ravnoteži. Međutim, važno je voditi računa o postizanju vrhunske kvalitete obrazovanih dentalnih asistenata, a to se ne postiže brzom hiperprodukcijom kadrova, upozoravaju iz Učilišta Ambitio. Da bi doktor dentalne medicine radio kvalitetno svoj posao, dentalni asistent kao desna ruka doktoru, mora znati držati pod kontrolom situaciju u dentalnoj ordinaciji. Učilište Ambitio se specijaliziralo upravo za taj posao, stvarati vrhunske dentalne asistente, a potražnja naših polaznika od strane ordinacija iz cijele Hrvatske dokazuje da u tome uspijevamo. Dentalni turizam se kontinuirano razvija, kvaliteta usluge u dentalnoj medicini uspješno raste, pacijenti dobivaju veći standard usluge, a dentalni asistenti trebaju biti u stanju pratiti potrebe tržišta rada. Upravo je to naš izazov, a ljepota našeg rada u obrazovanju je u zadovoljstvu doktora s našim dentalnim asistentima, ističu u Učilištu Ambitio.

Puna satnica nastave koja je propisana za zanimanje dentalni asistent

Nastava se na programu stjecanja SSS i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent u Učilištu Ambitio odvija u cijelosti u smislu pune satnice propisane nastavnim planom za dentalnog asistenta u trajanju od 2760 sati. Satnica se umanjuje za predmete koje je osoba položila u prethodno završenom srednjoškolskom obrazovanju.

Potpisani sporazumi s vanjskim ustanovama za besplatno odvijanje praktične nastave

Praktična nastava je dio školovanja i osnova bez koje nema ni dobrog dentalnog asistenta. Vježbe, u trajanju od 1050 sati se djelomično realiziraju u Učilištu Ambitio i to u školskoj ordinaciji dentalne medicine, a djelomično u vanjskoj suradnoj ordinaciji s ciljem stjecanja praktičnog iskustva. U tom smislu Učilište Ambitio potpisalo je 2017. i 2018. vrijedne sporazume sa partnerima Klinikom za stomatologiju Zagreb i Stomatološkom poliklinikom Zagreb-Perkovčeva za polaznike koji nemaju gdje obaviti praktičnu nastavu, a ujedno je ovo i prilika da se na ovom mjestu i trajno zaposle.

Vlastiti Vježbovni centar za dodatnu praksu

Od prošle godine nastava se u Učilištu Ambitio odvija u novim, većim i suvremenijim prostorima na adresi Kuniščak 1a u Zagrebu u sklopu kojeg se nalazi i jedinstveni Vježbovni centar, točnije ordinacija dentalne medicine sa svim potrebnim instrumentima, u kojem dentalni asistenti provode praktične vježbe pod vodstvom nastavnica- mentorica. Tek nakon što polaznici odrade predviđeni fond sati u školskoj ordinaciji dentalne medicine, upućuju se u vanjsku ordinaciju dentalne medicine. Iskustvo govori da prakticiranje rada dentalnih asistenata bez školskog mentoriranja nije učinkovito u stjecanju znanja i vještina za pravilno asistiranje jer su polaznici prepušteni samo mentoru u vanjskoj ordinaciji koji često ne prati propisan program rada i ne posvećuju dovoljno vremena polaznicima. Zbog ovakvog načina rada i obrazovanja, naši završeni polaznici se lako zapošljavaju.

Zainteresirani za upise mogu se obratiti na tel: 01/46 77 802, na e-mail: info@uciliste-ambitio.hr ili na adresu Učilište Ambitio, Kuniščak 1a, Zagreb (Črnomerec).