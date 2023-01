Princ Harry i nevolje muškosti, ili tko je engleskom kraljeviću dovodio ljude pred pušku

Muškiću čim se rodi i progleda u oči će upasti ona njegova stvar. Takvo je pravilo vrste: od svih čuda koja prvi put vidi - zvečka, mama, žarulja - njemu je najveće čudo, i najveće iznenađenje, to što mu je između nogu. Pa zavlači ruku u gaće, pa ga po vas dan nateže i mijesi, sve na očigled ukućana, koji se redom nadviruju i smiješe, puni nekog idiotskog ganuća, kao da se sve ovo događa prvi put.



Nije više ni to što se rodilo muško, odavno je već u našim kućama muško kao i žensko, samo neka je živo i zdravo, nego je to što se ono tako pomno i usredotočeno bavi onim za što ne zna čemu bi mu moglo poslužiti osim pišanju, i nije se još u njemu počeo rađati osjećaj stida. Dok god je tako, muškić je ono. A on će postati kad mu se prvi put nešto ne svidi u njihovim ganućima i kad prestane svog kokota (praslavenski: kurь deminutiv kurьcь , hrvatski: kurac) natezati i razvlačiti na očigled ukućana. Stid će nas, a ne spolni organi, podijeliti po spolu i rodu.