Princ Charles odao počast kraljici Elizabeti na 70. godišnjicu dolaska na tron

Britanski princ Charles odao je u nedjelju počast svojoj majci, kraljici Elizabeti, na 70. godišnjicu njezina dolaska na prijestolje, kazavši kako je to prilika da se zemlja ujedini i proslavi njezino poslanstvo i služenje naciji.

Charles joj je zahvalio i na tomu što je u subotu rekla kako se nada i kako bi voljela da vojvotkinja od Cornwalla, Camilla dobije titulu kraljice supruge kada on postane kralj.

"Duboko smo svjesni časti koju nam je svojom željom ukazala moja majka. Dok smo zajedno nastojali služiti Njezinu Veličanstvu i pružati potporu i njoj i ljudima u zajednici, moja draga supruga čitavo mi je vrijeme bila stalna potpora", kazao je Charles.

"Godina platinastog jubileja bez presedana pruža nam prigodu da svi zajedno proslavimo kraljičino javno djelovanje, a njezin će nas primjer voditi i u godinama koje dolaze."

Kraljica Elizabeta II. u nedjelju svojih 70 godina vladavine proslavlja u krugu obitelji.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION Images of Queen Elizabeth II are displayed on the lights in London's Piccadilly Circus to mark her Platinum Jubilee. Picture date: Sunday February 6, 2022. Photo: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Tradicionalno 6. veljače kraljica provodi u privatnosti na kraljevskom imanju Sandringham na istoku Engleske. Naime, na taj datum stupila je na prijestolje 1925. u dobi od 25 godina, a istodobno je to datum na koji je u 56. godini od raka pluća umro njezin otac, kralj George VI., kojemu je bila jako privržena.

Ovo je prva godina kraljičine vladavine bez njezina supruga, princa Filipa, koji je preminuo u travnju 2021. u 99. godini.

Istodobno monarhija prolazi kroz mučno razdoblje u kojemu je kraljica razapeta između optužbi protiv njezina sina Andrewa za seksualne napade i preseljenja u Sjedinjene Države kraljičina unuka Harryja i njegove supruge Meghan.

"Obilježavajući ovu godišnjicu, sa zadovoljstvom obnavljam i obvezu koju sam dala godine 1947. - da će moj život biti u potpunosti posvećen vama", napisala je Elizabeta u poruci objavljenoj dan prije platinastog jubileja.

Napisala je i da joj je 70. obljetnica omogućila da razmisli o odanosti i naklonosti koju joj je dala britanska javnost.

"I kada jednom moj sin Charles postane kralj, znam da ćete njemu i njegovoj supruzi Camilli pružiti istu podršku kakvu ste dali meni. Moja je iskrena želja da, kada za to dođe vrijeme, Camilla postane poznata kao kraljica supruga kada nastavi svoju odanu službu", napisala je Elizabeta.

Ovim potezom Elizabeta je pokazala šire prihvaćanje Camillinog statusa kao dijela kraljevske obitelji.

Prije odlaska u Sandringham, kraljica je u dvorcu Windsor pregledala predmete i poruke koje je dobila tijekom prethodnih jubileja.

Na snimci se vidi kako se smiješi, posebno pomno promatra čestitku napravljenu od čepova za boce i čestitku s "receptom za savršenu kraljicu" koju je osmislilo dijete, u kojoj piše kako su za to potrebni sljedeći sastojci - "500 ml kraljevske krvi, malo dragulja i odanost".

U subotu je odjenula plavu haljinu te je na nju zataknula dvostruki broš s dijamantima i akvamarinima koje joj je darovao otac. Na prijemu u Sandringhamu primila je članove lokalnih zajednica i udruga.

U povodu jubileja iskovani su prigodni novčići, a izdano je i osam poštanskih maraka na kojima je kraljica prikazana u različitim razdobljima njezine vladavine.

U ponedjeljak će u kraljičinu čast u središtu Londona biti ispaljena 42 topovska plotuna.

Od 2. do 5. lipnja održat će se tradicionalna proslava koju Britanci iščekuju s velikim veseljem.

Započet će s "Trooping the Colour", tradicionalnom povorkom kojom se svake godine i službeno obilježava kraljičina obljetnica. Planiran je i veliki koncert te povijesna rekonstrukcija 70 godina vladavine kraljice Elizabete II.