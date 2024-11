Primorac zatražio ispriku od Selak Raspudić. Ona uzvratila: Ispričavam mu se što je rat proveo u Americi

Nastavlja se verbalni sukob kandidata za predsjednika države, Marije Selak Raspudić i Dragana Primorca. Sve je počelo kada je nezavisna saborska zastupnica Selak Raspudić kritizirala odluku Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) da imenuje HDZ-ova predsjedničkog kandidata Dragana Primorca počasnim članom.

"Jasno je svima da je Draganu Primorcu očito silno stalo da ispadne ratni heroj zato što to upravo nije bio, nego je rat proveo u Americi, i lako ćemo za to što mislim ja ili netko drugi o tome, ovdje se radi o nečemu mnogo ozbiljnijem – još jednom pokušaju politizacije vojske", poručila je Selak Raspudić novinarima u Saboru upitana je li joj je primjereno da je Generalski zbor imenovao Primorca, predsjedničkog kandidata kojeg podržava HDZ, počasnim članom.

Potpuno je neprihvatljivo da je bilo koja vojna institucija staje na stranu nekog predsjedničkog kandidata, ocijenila je. "Naglašavanje da je on netko tko je uvelike doprinio Domovinskom ratu vrijeđanje je svih stvarnih branitelja, svih onih koji su bili na prvoj crti ratišta i zdravog razuma svih građana. Pokušaj instrumentalizacije Hrvatske vojske da bi se ostvarila pobjeda na izborima je upravo ono protiv čega se ja svojom kandidaturom borim", ustvrdila je Selak Raspudić.

07.11.2024., Zagreb - Svecanost obiljezavanja 7. studenoga - Dana Hrvatskog generalskog zbora. Dragan Primorac Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Primorac je ubrzo reagirao na njezin istup. "Sve to ide u prilog onoga što apsolutno svi govore – da je ona pravi trojanski konj Zorana Milanovića. Ovo je već nekoliko puta da me bez ikakvog razloga napada, vrijeđa, iznosi neistine", ustvrdio je Primorac, koji je, tijekom gostovanja na televiziji N1, zatražio Selak Raspudić da mu se ispriča. "Model njena rada je potpuno identičan radu njena mentora Milanovića. Zašto nije pitala svog supruga gdje je bio 1991.? Ako me nazove i ispriča mi se, imat će u mojim očima veliki politički plus", poručio je.

U četvrtak navečer nezavisna zastupnica doista se ispričala svojem presjedničkom protukandidatu, ali uz dozu ironije. "Da je Dragan Primorac branio Hrvatsku istim žarom kao što je mešetario stanovima, danas bi bio pravi general", objavila je večeras Marija Selak Raspudić. "P. S. Ispričavam se Primorcu što je rat proveo u Americi", dodala je.

Podsjetimo, ranije danas predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić kazao je medijima da je Upravni odbor HGZ-a donio odluku o imenovanju Primorca počasnim članom u svibnju, a danas je održana svečanost u sklopu Dana HGZ-a. Naveo je kako je Primorac počasni član zbog rada u znanosti te je demantirao da HGZ podržava Primorca kao predsjedničkog kandidata jer se ne priklanjanju nijednoj struji.

