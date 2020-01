Prijeteći nožem orobio ženu i trgovinu pa sjeo na bicikl i pobjegao. No brzo ga je uočio policajac

Iako mu je trebalo samo 15 minuta da uz prijetnju nožem orobi građanku u ljekarni i trgovinu, pri čemu se domogao plijena od 1450 kuna, za 47-godišnjeg razbojnika bi se ipak moglo reći da nije imao sreće. Jer dok je 24. siječnja malo poslije 18 sati, nakon počinjenih razbojstva bježao na biciklu kroz Maksimirsku, uočio ga je jedan policajaca.

Kako je priopćila zagrebačka policija, njihov kolega posumnjao je da bi baš 47-godišnjak mogao biti počinitelj oba razbojstva pa nije dugo trebalo da 47-godišnjak bude uhićen.

A cijela priča počela je 24. siječnja oko 18 sati kada je 47-godišnjak upao u ljekarnu u Ulici Franje Pokornyja. Kada je ušao u ljekarnu, zaposlenici su bili u stražnjim prostorijama što je 47-godišnjak, inače maskiran šalom iskoristio kako bi otišao do pulta gdje se nalaze lijekovi. Tamo je ispremetao ladice, no nije ništa otuđio. Dok se on bavio potragom za novcem, u ljekarnu je ušla 40-godišnjakinja. Ugledavši je, 47-godišnjak joj je prišao i zaprijetio nožem.

Zatražio ju je novac, a nakon što mu ga je dala, on je pobjegao.

Izašavši iz ljekarne, sjeo je na bicikl kojim se odvezao do trgovine na Maksimirskoj cesti. Tamo je nožem zaprijetio zaposlenici, zatraživši novac, nakon čega je pobjegao. No bijeg mu nije dugo potrajao, jer ga je uočio policajac koji ga je uhitio i priveo u postaju radi kriminalističkog istraživanja.