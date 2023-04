Šef Wagnera otkrio da je u njihovim redovima i sin Putinovog važnog čovjeka: Dali smo mu lažno ime

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je kako su njihove snage preuzele kontrolu nad još tri okruga zapadnog Bahmuta. Ukrajina, unatoč napretku ruskih trupa, inzistira na tome da je situacija pod kontrolom. Ukrajinsko operativno zapovjedništvo izvijestilo je da je 11 ruskih ratnih brodova u borbenoj pripravnosti u Crnom moru, uključujući dvije podmornice naoružane krstarećim projektilima Kalibr. Španjolska je poslala šest borbenih tenkova Leopard 2A4 Ukrajini u subotu, zajedno s 20 laganih oklopnih transportnih vozila, što je prva takva isporuka koju je Madrid obećao Kijevu u jeku ukrajinske borbe protiv ruske invazije.

Tijek događaja:

9:02 - Rusko ministarstvo obrane pokrenulo je veliku akciju za regrutiranje dobrovoljaca, podstičući njihov muški ponos i pozivajući "prave muškarce" u pokušaju izvlačenja još novaka iz ograničenog broja vojno sposobnih muškaraca u Rusiji, kaže Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2023.



