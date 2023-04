Zbog pijanog ruskog vojnika moćni sustav protuzračne obrane završio u jarku

Moćni sustav protuzračne obrane S-400 u četvrtak je pijani ruski vojnik srušio u jarak i prevrnuo pored autoceste u ruskoj regiji Tula, izvijestili su lokalni mediji, prenosi Newsweek. S-400 je ruski mobilni protuzračni raketni sustav zemlja-zrak (SAM) koji je sposoban rušiti zrakoplove, bespilotne letjelice i krstareće rakete, a ima mogućnost i obrane od balističkih projektila, prema podacima američkog istraživačkog instituta Center for Strategic i međunarodne studije (CSIS).

An armed Russian S-400 air defense system 5P85SM2-01 TEL rolled off a road in Tula Oblast yesterday. Baza says the driver was breathalyzed, which confirmed he had alcohol in his system. https://t.co/sGbWPzMDgN pic.twitter.com/TIf1CYfxQO