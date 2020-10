'Prestanimo više buljiti u broj novozaraženih kao zec u zmiju'

Drugi val epidemije koronavirusa prisilio je vlasti većine europskih zemalja na donošenje sve strožih mjera u cilju sprečavanja širenja virusa, a tako je i u Njemačkoj, u kojoj situaciju dodatno komplicira činjenica da je donošenje epidemioloških mjera u rukama pojedinih pokrajina, zbog čega se građani teško snalaze u šumi različitih propisa i mjera. Situacija u pogledu epidemioloških mjera razlikuje se od grada do grada.

Dok je u Berlinu od ovog vikenda na snazi zabrana noćnih izlazaka, u Stuttgartu i Kölnu su, primjerice, samo pooštreni propisi u vezi nošenja zaštitnih maski, a ograničena je konzumacija alkohola u javnosti navečer, u skladu s apelom kancelarke Angele Merkel, koja je pozivala na restrikcije u vezi s točenjem alkohola s obzirom na to da je konzumaciju alkohola lako povezati s popuštanjem kočnica i nepoštivanjem epidemioloških mjera.

Udar na hotelijere

Popis njemačkih gradova u kojima je premašen broj od 50 zaraza na 100 tisuća stanovnika u zadnjih tjedan dana sve je duži, no situacija je osobito kritična u Berlinu, gdje je broj zaraženih u četvrti Neukölln prošle subote iznosio 129 na 100 tisuća stanovnika, a u Berlinu Mitte 103. Slično je i u Bremenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Hagenu i nizu drugih gradova u kojima je stupanj širenja virusa dosegnuo kritičnu granicu, iako su u većini tih gradova već prije uvedene dodatne epidemiološke mjere.

U Berlinu su, primjerice, ugostiteljski objekti otvoreni samo do 23 sata, a okupljanja su ograničena na najviše deset ljudi, a ponekad to ograničenje vrijedi i za privatna okupljanja. Najveću buru, međutim, izazvala je mjera koja se odnosi na zabranu turističkih putovanja za one koji dolaze iz rizičnijih pokrajina po broju zaraženih. Zabrana se može izbjeći samo u slučaju negativnog testa na koronavirus koji ne smije biti stariji od 48 sati.

Više njemačkih pokrajina uvelo je obvezu predočenja negativnog testa za putnike iz rizičnijih pokrajina i oni se bez negativnog testa više neće moći prijaviti u hotelu, što je izazvalo brojne kritike, premda kancelarka Merkel poziva veće njemačke gradove na donošenje dodatnih mjera za ograničavanje širenja koronavirusa, s obzirom na to da se virus nezaustavljivo širi upravo u urbanim središtima, objašnjavajući da bi u protivnom, ako se ne zaoštre mjere na područjima gdje se virus snažno širi, mogli izgubiti nadzor nad virusom. Međutim, problem je što se to pravilo različito primjenjuje u različitim pokrajinama. Mjera je, primjerice, na snazi u Bavarskoj, jednoj od turistički najatraktivnijih njemačkih regija, dok su četiri od pet najvećih njemačkih gradova, Berlin, München, Köln i Frankfurt, označeni kao rizične zone.

Ta je odluka naišla na oštru reakciju Udruženja njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK) i njemačkog Udruženja hotelijera i ugostitelja, s obzirom na to da zabrana smještaja za goste koji dolaze s rizičnih područja unutar Njemačke osobito pogađa te gospodarske sektore, a već je najavljen niz tužbi protiv ove mjere. Olaf Lücke, direktor Udruženja hotelijera i ugostitelja Brandenburga, pokrajine koja okružuje Berlin i koja ovisi o gostima iz metropole, poručuje kako je potpuno besmisleno dopuštati slavlja preko dana, primjerice svadbe, a onda zabranjivati ljudima ostanak u hotelu preko noći. Dr. Andreas Gassen, predsjednik Udruženje statutarnih liječnika zdravstvenog osiguranja, žestoko kritizira ovu odluku njemačkih vlasti.

– Unutarnjemačka putovanja su pseudo opasnost. Ova regulativna mahnitost je kontraproduktivna – oštar je prema vlastima liječnik Gassen.

“Lažni alarm”

Njemačka trenutačno ima manje od 5000 novozaraženih dnevno na svojih 83 milijuna stanovnika (to je kao da Hrvatska ima 260 zaraženih dnevno.

– Moramo prestati buljiti u broj novih zaraza poput zeca u zmiju, to stvara lažni alarm – kaže Gassen.

– Ni 10.000 infekcija dnevno ne bi predstavljalo dramu ako samo jedan od tisuću ozbiljno oboli, kao što trenutačno slučaj – zaključuje dr. Gassen.

