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Izgubio bitku s teškom bolešću

Preminuo omiljeni nastavnik iz Križevaca: 'Njegova vedrina i dobrota ostavili su neizbrisiv trag'

Facebook/Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 14:59

Danijel Plavec bio je nastavnik strojarstva u školi koju je nekada i sam pohađao. Nakon završetka školovanja i rada u privatnom sektoru, odlučio se vratiti u svoju bivšu školu kako bi svoje znanje i iskustvo prenosio novim generacijama učenika

Križevci tuguju za Danijelom Plavecom, nastavnikom Srednje škole „Ivan Seljanec“, koji je preminuo u 40. godini života nakon borbe s teškom bolešću. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla kolege, učenike i prijatelje, koji se od njega opraštaju dirljivim porukama. Danijel Plavec bio je nastavnik strojarstva u školi koju je nekada i sam pohađao. Nakon završetka školovanja i rada u privatnom sektoru, odlučio se vratiti u svoju bivšu školu kako bi svoje znanje i iskustvo prenosio novim generacijama učenika.

Od njega su se kolege oprostile emotivnom objavom na Facebooku, prisjećajući se njegovih školskih dana, ali i profesionalnog puta kojim je inspirirao brojne učenike. „Dragi naš Danijele, dragi Cho. Starija ekipa u školi sjeća se tvoje prve etape u Srednjoj školi ‘Ivan Seljanec’ Križevci, kad si kao učenik donio svoju zaraznu vedrinu i optimizam, a uskoro i zvuke tamburaških nota u školskom bendu Nova nada“, napisali su kolege.

Prisjetili su se i njegova povratka u školu nakon studija te istaknuli kako je s lakoćom savladao sve izazove nastavničkog poziva, od stručnih ispita do pedagoškog usavršavanja, pritom zadržavši vedrinu i osmijeh po kojima je bio prepoznatljiv. U objavi su naveli kako je gradio svoj život, stvarao dom, radio savjesno i predano te povremeno ponovno zasvirao sa svojim prijateljima. No, kako su istaknuli, sve je prekinula teška bolest protiv koje se borio s optimizmom koji ga je pratio cijeli život. „Nažalost, prevladala je podmukla bolest. Stoga, dragi Danijele, svoju zaraznu vedrinu ponesi tamo gdje nema bolesti i patnje, a na putu neka te prate zvuci tvoje najdraže tamburice. Mi ćemo te pamtiti vedra i nasmijana, kakav si uvijek bio“, poručili su iz škole.

U ranijoj objavi kolege su ga opisale kao osobu koja je ostavila neizbrisiv trag u životima učenika i zaposlenika škole. „Danijel nije samo odrađivao posao nastavnika, on je živio svoj poziv s rijetko viđenom strašću i empatijom. Njegova najveća ostavština nisu upisane ocjene i odrađeni nastavni sati, već trag koji je ostavio u generacijama mladih ljudi koje je poučavao“, naveli su.

Posebno su istaknuli njegov odnos prema učenicima, kojima je bio mnogo više od nastavnika. „Imati Danijela za nastavnika značilo je imati zaštitnika i prijatelja. Uvijek je imao vremena saslušati, pomoći i pružiti podršku kada je to bilo najpotrebnije“, stoji u objavi. Posljednji ispraćaj Danijela Plaveca održan je u ponedjeljak. Kako bi kolege i učenici mogli prisustvovati sprovodu, škola je prilagodila raspored nastave – jutarnja smjena završila je ranije, dok je poslijepodnevna započela nakon završetka ispraćaja.
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Križevci tuga profesor

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