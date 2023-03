'Prema Jandrkoviću bih se trebala ispričavati jer sam bilježila što sve ne valja u radu Sabora'

Kada se Gordan Jandroković o intervjuima koji su dani u medijima obračunava u Hrvatskom saboru, u sabornici, onda se ja valjda s njim mogu obračunavati pred medijima jer očito ništa ne funkcionira na način da se događa tamo gdje bi trebalo - ovim je riječima danas pred novinarima u Saboru zastupnica iz kluba Mosta Marija Selak Raspudić započela svoj osvrt na sam početak jutrošnje saborske sjednice koji je obilježio njen verbalni okršaj s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem vezan uz to što je Jandroković odbio na dnevni red Sabora uvrstiti njen prijedlog promjena Poslovnika Hrvatskog sabora, uputivši je da taj prijedlog uputi saborskom Odboru za Ustav i Poslovnik, što će, kako se izjasnio, i on sam učiniti. Jandroković ju je pritom još i optužio za manipuliranje.

- Ako je ikada bilo nedvosmisleno jasno, onda je to sad, da Gordan Jandroković zloupotrebljava svoju funkciju predsjednika Sabora i svodi Hrvatski sabor na raspravu u lokalnoj birtiji jer za ključnim mjestom, hrvatske sabornice, on raspravlja o nečijim intervjuima umjesto o stvarima formalno-proceduralnog karaktera, za što je zadužen. I time maksimalno zloupotrebljava svoju funkciju, - smatra zastupnica Mosta.

- Dogodilo se sljedeće, predložila sam izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora. Dakle, svojevrsnu izrazito ozbiljnu reformu Sabora, a Jandroković je odbio uvrstiti taj moj prijedlog u dnevni red, s obrazloženjem da je to isključivi posao Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Međutim, to nije točno. Člankom 85. Ustava izrijekom se propisuje da saborski zastupnici, među ostalima, imaju pravo predlagati zakone, a Poslovnik ima pravnu težinu zakona. U tom smislu, jedino što iz toga mogu iščitati jest da Gordan Jandroković želi spriječiti raspravu o reformi Sabora unutar sabornice s jednim izrazito neozbiljnim argumentom, a to je da do sada nitko, osim Odbora za Ustav, nije predložio svojevrsnu reformu Sabora. Dakle, ja bih se, de facto, trebala ispričavati što sam sve ovo vrijeme, kao jedna od najaktivnijih saborskih zastupnica, ne samo sudjelovala u raspravama nego i pažljivo bilježila što sve ne valja u radu Hrvatskog sabora da bih onda sama predložila reformu kako da Sabor učinimo funkcionalnim, kako da Sabor prestane dobivati najgoru ocjenu za svoj rad, kako da Vladu konačno natjeramo da odgovara saborskim zastupnicima i kako da sabornica prestane biti prazna. To su sve reforme koje sam predložila.. A Gordan Jandroković je to odbio uvrstiti u dnevni red. I onda je krenuo polemizirati o mom intervjuu usred sabornice, što nije njegova funkcija i na što nema pravo. To je zlouporaba funkcije i zato je naš Sabor tako nisko pao u očima građana. Ali to nas, prije svega mene, neće spriječiti da predlažem rješenja, konkretnu reformu Sabora i da se izborimo za kvalitetniji, autentični Sabor i za bolju Hrvatsku - ističe.

- A ono čega se Jandroković doista boji i zašto ovu temu gura pod tepih jest to što on zna da jednom kada Sabor profunkcionira kao ključna demokratska institucija u zemlji povećat će se participacija građana u demokratskim procesima. Prije svega bit će to izlaznost na izbore jer će se vratiti izgubljeni ugled Sabora. A veća izlaznost na izborima konačni je kraj HDZ-a, a to je ono čega se Gordan Jandroković boji i što želi spriječiti - ustvrdila je Marija Selak Raspudić.

Kako Gordan Jandroković kaže da ste se sa svojim prijedlogom izmjena Poslovnika trebali obratiti saborskom Odboru za Ustav, jeste li to učinili ili ste se prijedlog uputili direktno Saboru i Jandrokoviću, pitali su novinari zastupnicu iz Mosta.

- Nemam se ja što obraćati Odboru za Ustav jer sam člankom 85. hrvatskog Ustava ovlašteni predlagatelj zakona, a Poslovnik Hrvatskog sabora ima težinu zakona. I u tom smislu, ne može Poslovnik Hrvatskog sabora ili bilo koji drugi zakon derogirati Ustav, ograničiti bilo koje ustavno pravo jer je Ustav, pojednostavljeno rečeno, iznad svih nas. A zašto bi Jandroković želio da se ja obratim Odboru za Ustav? Pa zato da se o promjena u radu Sabora i svim ovim reformskim procesima koje naši građani godinama željni iščekuju ne raspravlja pod svjetlom javnosti i u sabornici, nego da oni završe u tamo nekoj ladici ili budu gurnuti pod tepih pa da ponovno ispadne kako saborski zastupnici nemaju rješenja i ništa ne rade. E pa, ja sam ponudila konkretnu reformu i meni je odbijen Ustavom zagarantirano pravo da budem predlagatelj te iste reforme - još je jednom istaknula svoj rezolutan stav Selak Raspudić.

Na kraju novinare je zanimalo što ona kaže na informaciju da se država upisuje na nekretnine onih ljudi kojima pruža socijalnu pomoć.

- Umjesto da država smanjuje broj socijalnih slučajeva, ona je time poslala jasnu poruku da je njoj, de facto, u interesu rast broja tih istih socijalnih slučajeva jer se na njima može obogatiti, što je skandalozno. Država bi trebala osigurati da više nemamo socijalnih slučajeva. Ali onda, vezano uz svoje prijedloge, dolazi u sukob interesa sa samom sobom jer to smanjuje broj njezinih nekretnina. Ni u kom slučaju država ne bi smjela profitirati zbog teškoća i problema u kojima se nalaze naši građani. To je poraz ne samo socijalno osjetljive nego i demokratske države kakva bi Hrvatska trebala biti - poručila je Marija Selak Raspudić.