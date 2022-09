Preko nekretnina u Hrvatskoj se pere sumnjivi novac. Što stoji iza sloma tržišta i zašto cijene stalno rastu?

Financijski sektor i tržište nekretnina jedini po svojoj snazi i utjecaju mogu konkurirati energetskom tržištu. Kad se ta tri segmenta sruše ili iskoče iz kolotečine, kao što se sada događa s energentima, zaljulja se kompletna ekonomija. Energenti su uvijek dio neke političke ili geopolitičke priče u kojoj se prekrajaju globalni utjecaji moći, čemu i sad svjedočimo.



Brojni regulatori posebno bdiju nad financijašima i investitorima u nekretnine jer u tom segmentu postoji ta doza pohlepe s jako puno sudionika koja, ako pretjeraju, može dovesti do recesije, kao što je bilo 2008. godine. No, često se iza loma na tržištu nekretnina kriju i promašene gospodarske strategije, što se opet prelama preko leđa poreznih obveznika. Kina je, primjerice, godinama podgrijavala vlastitu ekonomiju gradeći nove gradove i sada ti gradovi duhova zjape prazni. Hrvatska je također imala svoje faze u kojima su beton i cigla imali prednost pred drugim ulaganjima da bi se zavrtio ekonomski ciklus, no to je ispalo skupo i dugoročno štetno.