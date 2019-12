Preko društvene mreže nabavljali lažne eure i stavljali ih u promet

Istarska policija osumnjičila je troje mladih Puljana da su putem društvene mreže nabavili ukupno nekoliko tisuća krivotvorenih eura koje su stavljali u optjecaj, a zbog čega su prijavljeni za čak 20 kaznenih djela krivotvorenja novca.

Policija je u petak priopćila kako je 20-godišnjak preko društvene mreže naručio nekoliko tisuća krivotvorenih eura, a nakon što ih je dobio u apoenima po 50 eura, on ih je do 2. do 6. prosinca stavljao u promet u trgovini u okolici Pule.

Dio lažnog novca dao je 23-godišnjakinji i maloljetniku, koji su ga također stavljali u promet istoj trgovini i pribavljali si nezakonitu imovinski korist.

Policija je pronašla i oduzela dio krivotvorenog novca, a protiv troje osumnjičenih podnosi kaznenu prijavu.

Istarska policija upozorava građane da obrate pozornost na novčanice koje primaju, kako bi bili sigurni da je novčanica koju su primili originalna i autentična.