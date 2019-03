Predsjednica u EU s Junckerom i Tuskom, u Hrvatsku stižu njemački i indijski predsjednik

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u četvrtak putuje u Bruxelles, gdje će u Europskom parlamentu u povodu međunarodnog dana žena održati govor o ženama u politici. Imat će izuzetno važne bilateralne sastanke s čelnicima EU, predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom i predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom, s kojima će razgovarati o izborima za Europski parlament, Brexitu i mnogim drugim važnim temama.

Nakon Bruxellesa od 10. do 13. ožujka predsjednica će otputovati u New York, gdje će u Ujedinjenim narodima također govoriti o pravima žena. U New Yorku će imati niz važnih bilateralnih susreta s raznim čelnicima UN-a. Osim Bruxellesa i New Yorka, predsjednica Grabar-Kitarović u ožujku će imati intenzivne vanjsko-političke aktivnosti gotovo cijeli mjesec s obzirom na to da već 23. ožujka u Hrvatsku stiže njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier, a 26. ožujka indijski predsjednik Ram Nath Kovind. Njegov posjet Hrvatskoj izuzetno je važan jer je Indija najmnogoljudnija država na svijetu, s više od milijardu stanovnika, i ima jak gospodarski kapacitet.

Glavni razgovori vodit će se upravo o gospodarskoj suradnji između dviju zemalja. Naime, tijekom posjeta indijskog predsjednika predsjednica će pokušati otvoriti nove putove suradnje našim tvrtkama. Zanimljivo je da predsjednik Indije dolazi u posjet Hrvatskoj u jeku napetosti između Indije i Pakistana, čime njegov dolazak dobiva još veću važnost jer nije riječ o nizu službenih putovanja, nego isključivo o posjetu Hrvatskoj. Indijski predsjednik Ram Nath Kovind bivši je guverner pokrajine Bihar koji dolazi iz jedne od najnižih indijskih kasti Dalita, riječ je o najnižem rangu u indijskom tradicionalnom društvenom sustavu temeljenom na kastama.

U Hrvatsku 28. ožujka stiže letonski predsjednik Raimonds Vejonis, s kojim će predsjednica također razgovarati o aktualnim temama, od izbora u Europskom parlamentu do gospodarske suradnje između dviju zemalja. Isto tako u ožujku, od 23., bit će otvorena vrata za Hrvate iz BiH. Što se tiče posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je lani trebao posjetiti Hrvatsku, on je još aktualan i mogao bi vrlo lako biti realiziran već ove godine.

