'Predali smo listu iznenađenja koja može osvojiti jedan mandat'

Predali smo listu iznenađenja i listu koja ima ambiciju ući u Europski parlament i zastupati ono što smo zastupali kad smo podržavali ulazak Hrvatske u EU i proširenje EU, poručio je predsjednik SDSS-a i nositelj stranačke liste Milorad Pupovac nakon što ju je predao Državnom izbornom povjerenstvu.

Osim Pupovca, na listi su i Dejan Jović, Dragana Jeckov, Jugoslav Vesić, Boris Milošević, Anja Šimpraga, Dejan Mihajlović, Mirjana Oluić, Nikola Ivanović, Tatjana Vukobratović-Spasojević, Aleksandra Ratković te Srđan Jeremić.

Ambicija im je, kaže, Europa bez opasnog nacionalizma.

- Usto, ambicija nam je i zastupati one vrijednosti kojih je danas u EU sve manje – Europu bez granica jer je u Europi sve više granica, čak onih najgrubljih, žičanih. Ambicija nam je Europa koja neće biti podijeljena na bogati i siromašni dio, Europa koja neće biti Europa iz koje se iseljava nego u koju se useljava i Europa u kojoj neće biti opasnog nacionalizma koji hoće razoriti i koji agresivno nastupa prema svojim manjinama, bilo starim, bilo novim. Ulazimo u Europu kao oni koje žele da je sačuvaju i za to imamo sposobnosti, s ljudima koji s na listi, s iskustvom koje je iza nas i s vrijednostima koje su u našim glavama i našim srcima – rekao je Pupovac.

Njegova je obveza, pojašnjava, da zajedno s ostalim kandidatima SDSS-ovu listu pretvori u listu iznenađenja, listu koja suprotno očekivanjima, prognozama i istraživanjima javnog mnijenja treba osvojiti jedan mandat, kao što je u Ličko-senjskoj županiji osvojila dva.

- Ako to postignemo, ja sam svoju zadaću u cijelosti ispunio. Što se tiče Europskog parlamenta, lista će odlučivati o tome tko je gdje najpotrebniji, tko je potreban u Hrvatskoj, a tko u Europi. Spreman sam na to da osvojimo mandat, a o tome kako ćemo raspolagati tim mandatom, odlučivat ćemo najtreznijom mogućom glavom. Ako stranka odluči da je najbolje da to budem ja, ići ću ja, a ako odluči da to treba biti netko drugi, ići će drugi – kazao je.

Upitan da komentira i konkurentsku listu Demokratskog saveza Srba, odgovorio je kako im oni „nisu ni do sada pomagali pa neće ni sada“.

- Učinit ćemo sve da njihova "bratska" pomoć bude minimalna – rekao je na pitanje da im DSS na izborima uzme dio glasova birača.