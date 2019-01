Pravoslavni vjernici proslavili Badnjak u crkvi sv. Preobraženja u Zagrebu

Pravoslavni vjernici proslavili su u nedjelju navečer Badnjak na večernjem bogoslužju u prepunoj crkvi Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu koje je prevodio mitropolit ljubljansko-zagrebački Porfirije Perić poručivši okupljenima da je to što Bog na rođenje Kristovo pokazuje nesebičnu i beskrajnu ljubav treba biti povod za prestanak svake tuge, muke i tjeskobe koju zasigurno svatko nosi u duši.

"Svaku muku, nevolju, malodušnost, depresiju i agoniju nosimo u sebi, ne zbog toga što to Bog hoće, jer on je ljubav, već smo mi prije svega kreatori takvih stanja u našim dušama", rekao je mitropolit Porfirije u svom obraćanju, započetom tradicionalnim pozdravom "Mir Božji, Hristos se rodi!".

Mitropolit Porfirije: Bog pokazuje kakvi trebamo biti

Istaknuo je kako Bog u predvečerje rođenja Isusa podsjeća kakvi trebamo biti da bismo nosili mir, ljubav, sklad i spokoj u sebi.

"Trebamo biti mirotvorci, poslušati riječ Njegovu i ono što je pokazao u odnosu na nas - ljubav razumijevanje i praštanje, stvaranje mjesta drugome pored sebe. Sve to trebamo unijeti u svoj život, sve to treba biti naša svakodnevica i realnost kako bismo imali mir, radost harmoniju i spokoj, kako ne bi bilo tuge i straha".

"Strah dolazi od osjećanja krivice, a krivica sama po sebi nije imaginarna, jer strah ne osjećaju samo oni nad kojima se vrši vidljivo nasilje, postoji i kod onih kod koji se ne vidi da ga ima, kod uspješnih, bogatih, naizgled mirnih, koji imaju pozicije u društvu. Svatko kada ode sa scene na kojoj je obasjan, dolazi u svoju sobu i stoji sam pred sobom i pred Bogom, tu ne vrijede zaštitni mehanizmi od ovoga svijeta, tu radi savjest, ali se javlja i Bog koji nas opominje da li smo na putu zbog kojeg smo stvoreni ili na putu na kojem zloupotrebljavamo dobra i darove koje nam je dao".

Dodao je da Bog danas pokazuje kakvi trebamo biti ako se želimo zvati ljudima i podsjeća da kad smo netrpeljivi i isključivi, kad ne čeznemo za ljubavlju i činimo zlo drugima, to se vraća kao bumerang i najveće zlo činimo sebi.

"Sigurni rezultat činjenja zla, netrpeljivosti i mržnje je nemir u duši, a stvoreni smo za mir radost, ljepotu, sklad", naglasio je.

"Za nemir koji nosite u sebi ne krivite druge, nije vam kriv brat, sestra, muž, žena, susjed, sustav, drugi narod, druga država, iako sa svih tih aspekata mogu dolaziti teškoće, iskušenja i izazovi, ali to su samo izazovi za koje imate snagu riješiti ih te izaći jači i stabilniji", poručio je mitropolit Porfirije.

"Prije svega smo ljudi, a sve ostalo je stvar povijesnih okolnosti... sila, moć, bogatstvo, kultura, granice, države, nacije, sve je to relativno i prolazno, legitimno jest, to je datost i dar, ali i izazov da kroz to što smo ovo ili ono, što smo drugačiji od drugih, imamo mogućnost da na svoj način, u svojoj verziji, tu jednu istinu kao dar posvjedočimo i podarimo drugome. To što povijesne okolnosti stvaraju različitosti je samo dar i ljepota bogatstva", naglasio je.

Mitropolit Porfirije: Treba živjeti u spoznaji sebe, a ne u malodušnosti

Mitropolit vjeruje da su ljudi međusobno manje različiti nego što su slični, jer su sve manje nego što su čovjek.

"Zato je Bog u osvit sutrašnje zore postao čovjek, a ne nešto drugo, da bi nam pokazao koji je naš put, da je potrebno sagledavati svoje nemoći, slabosti i nedostatke i ispravljati ih, odnosno živjeti u pokajanju, ali ne kao malodušnosti nego kao spoznaji sebe", rekao je.

Na svečanom bogoslužju bile su brojne istaknute osobe iz hrvatskog političkog i religijskog života, među ostalima, izaslanik zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, pomoćni biskup zagrebački mons. Ivan Šaško, izaslanik predsjednice RH Mate Granić, savjetnica predsjednice Renata Margaretić Urlić, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, izaslanik predsjednika Vlade, srpska veleposlanica u Hrvatskoj Mira Nikolić, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, izaslanica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.

Kršćani koji Božić slave po julijanskom kalendaru danas obilježavaju Badnju večer, koja spaja Badnji dan i Božić, okupljaju se u crkvama na bogoslužju na kojem se posvećuju badnjaci. Na Božić ujutro, prije svitanja, zazvonit će sva zvona na pravoslavnom hramovima objavljujući rođenje Sina Božjeg. Vjernici se pozdravljaju riječima " Hristos se rodi!" i otpozdravljaju: "Vaistinu se rodi!"

