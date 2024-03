PPA ugovori mijenjaju energetsku sliku Europe

Vjetroelektrana iz Dalmacije i prehrambeni lanac iz Slavonije. Na prvi pogled ništa zajedničko spomenuta postrojenja nemaju, pomislili biste, baš kao i kad bismo vam kao "spoj" ponudili Apple sa sjedištem u Kaliforniji te solarnu elektranu u Nevadi. Spomenemo li PPA ugovore, nekima stvari odmah postaju jasnije, a za one kojima i dalje treba mala pomoć, o Power Purchase Agreementima govorimo, koji su ništa drugo nego ugovori o kupnji električne energije.

Ali između dviju korporacija; one koja struju proizvodi iz obnovljivih izvora energije te one koja tu proizvedenu energiju treba. Koja je "caka"? Pa nema je, osim što određena firma, poput spomenutog Applea, zna da je energija koja će im stizati "zelena", odnosno od sunca, vjetra, vode, a ugovorom postižu određenu cijenu kod proizvođača koja im se ne mijenja tijekom godina. Rezultat; zadovoljni i proizvođači jer imaju kome prodati ono što proizvedu, a zadovoljni i potrošači jer, uz fiksnu cijenu, mogu se pohvaliti poslovanjem koje čuva planetu. Itekako su toga svjesne svjetske firme, pokazuje statistika RE-Sourcea, europske platforme za korporativne izvore obnovljive energije, koja donosi da su PPA ugovori lani zabilježili porast od 40 posto u odnosu na godinu ranije s ostvarenih 10,4 GW novih kapaciteta obnovljive energije. Najveći korporativni kupci u 2023. bili su s područja teške industrije, slijedile su ih tvrtke s područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a među onima koji su sklopili najviše PPA ugovora jesu i maloprodaja, telekomunikacije, inženjerstvo i tehnologija. Što se zemalja tiče, u PPA ugovorima predvode Španjolska i Njemačka, koje su i godinama ranije imale najviše interesenata za ovakav način kupoprodaje električne energije. U ovom trenutku upravo u ove dvije zemlje potpisano je čak 50 posto svih PPA ugovora lani, a 2023. godina jest i ona u kojoj su na ovo tržište stigle i Mađarska, Slovenija, Portugal. Hrvatska se, podsjetimo, pridružila u 2022., kad i Bugarska, Austrija te Rumunjska.

A kako bi potencijalne kupce, ali i prodavače upoznali s PPA ugovorima, Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) lanjskog su ožujka organizirali prvu RE-Source Croatia konferenciju, na kojoj su u Zagrebu okupili više od 350 sudionika iz Hrvatske i zemalja u okruženju. Još većem odazivu nadaju se ovog mjeseca jer za točno deset dana u hotelu Sheraton na rasporedu je II. Regionalna RE-Source Croatia konferencija posvećena, naravno, razvoju PPA ugovora, pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

– PPA ugovori funkcioniraju na način da tvrtke, koje su veliki potrošači električne energije, potpisuju s proizvođačima obnovljive energije dugogodišnje ugovore o kupnji električne energije po unaprijed dogovorenim cijenama. Na taj način tvrtke mogu jednostavnije planirati godišnje troškove ne misleći hoće li ih pogoditi kriza kakvima smo svjedočili posljednjih godina – objašnjavaju u OIEH pa dodaju kako je čest i slučaj da kupac energije dogovara s proizvođačem izgradnju novih projekata obnovljivih izvora energije te tako zajedno sudjeluju u njihovom financiranju. Također, kako nam pojašnjavaju, da bi banke projektno financirale elektrane temeljene na obnovljivim izvorima, a koje nemaju poticaje, zahtijevaju da se krediti osiguravaju prihodima od minimalno 60 posto sa čvrstim PPA ugovorima.

– Predstavnici bankarskog sektora na prvoj RE-Source Croatia konferenciji potvrdili su da su gotovo isključivo svi zahtjevi za financiranje novih projekata obnovljivih izvora upravo PPA ugovori. Zato im i Europska komisija u svojoj reviziji modela tržišta električne energije daje iznimno važnu ulogu za širenje projekata obnovljivih izvora energije u Europi. Razvoj PPA ugovora iznimno je važan Europskoj komisiji koja smatra da takvi ugovori trebaju imati središnju ulogu u strategiji Europe za postizanje ciljeva Zelenog plana u području obnovljivih izvora energije i klime – kažu nam u OIEH pa dodaju kako mnogobrojne tvrtke u Europi upravo putem PPA ugovora pokrivaju i do sto posto svojih energetskih potreba. Na taj si način osiguravaju opskrbu uz definiranu cijenu električne energije za višegodišnje razdobolje, a upravo tvrtke u industrijskom i komercijalnom sektoru one su koje čine oko polovicu svjetske potrošnje električne energije.

– Energetski intenzivne industrije, srednje i malo poduzetništvo, gradovi i lokalne vlasti aktivno istražuju načine dekarbonizacije i elektrifikacije za vlastite potrebe. S obzirom na to da su energetske potrebe industrije u Hrvatskoj ogromne, ne čudi interes koji ova industrija ima za kupnjom zelene energije prema unaprijed dogovorenoj cijeni. Ova će nam druga regionalna konferencija približiti što su to PPA ugovori, koji se uvjeti trebaju zadovoljiti kako bi se u Hrvatskoj ili u regiji potpisao ovakav ugovor te kako njihov razvoj može promijeniti energetsku sliku Europe – objašnjavaju u OIEH, na čijoj će konferenciji 15. ožujka sudjelovati predstavnici nacionalnih i međunarodnih institucija, konzultanti, odvjetnici, kupci i proizvođači obnovljive energije, predstavnici financijskog sektora te europskih inicijativa. Novost ovogodišnje konferencije jesu i tzv. B2B susreti (Business to Business) između proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora i energetski intenzivne industrije, a iz OIEH podastrali su i detaljan program događanja u Sheratonu.

Kako pojašnjavaju, uvodnu prezentaciju na konferenciji o tome što donosi nova reforma tržišta električne energije u Europi predstavit će direktor politika krovne europske organizacije za sunčevu energiju SolarPower Europe, Dries Acke. Prvi će panel na temu regulatornog okvira ugovaranja kupnje električne energije okupiti ključne dionike domaće i međunarodne energetike. Svoje sudjelovanje u raspravi o novim Pravilima o organiziranju veleprodajnog tržišta električne energije potvrdili su direktor Sektora tržišta električne energije i eko bilančne skupine HROTE-a Luka Pehar, regionalni menadžer tvrtke Danske Commodities Branimir Beljan, direktor Masdar Taaleri Generation Vladimir Milanović te odvjetnica Ivona Zagajski iz odvjetničkog ureda Marohnić, Tomić & Gjoić. Uvod u drugu panel raspravu dat će prezentacija o različitim modelima PPA ugovora koju će izložiti Guy Brindley, voditelj razvoja tržišta u WindEurope. Zašto potpisati PPA i koji su ključni elementi ugovaranja o kojima treba voditi računa bit će tema drugog panela o različitim perspektivama ugovaranja kupnje električne energije iz obnovljivih izvora koju predvode predsjednik uprave tvrtke ENNA Opskrba Zoran Miliša, direktor tvrtke ENCRO Tomislav Ćurković, izvršni direktor E.ON Energije Vladimir Sabo, direktor i voditelj poslovnog savjetovanja u JIE za PwC Hrvatska Mislav Slade-Šilović, direktor KOER-a Marko Lasić te Ladislav Tolmaci, izvršni direktor u Erste Grupi. U završnom panelu raspravljat će se o tome koja je uloga jamstva podrijetla u okviru strategije prema dekarbonizaciji i kako taj sustav funkcionira. Detaljnije će o tome govoriti Szyman Kowalski, potpredsjednik Re-Source Hub-a Poljske, zatim Nikolay Pavlov iz RE-Source SEE Hub-a, Vuk Kopanja iz ACT Commodities Grupe, Boris Dokmanović, direktor Sektora za OIE i provedbu poticajnih mjera HROTE-a te Ante Mikulić, direktor CROPEX-a.

Za sudjelovanje na konferenciji može se prijaviti ovdje (https://oie.hr/otvorene-su-prijave-za-ii-regionalnu-konferenciju-re-source-croatia-hub-2024-posvecenu-razvoju-ppa-ugovora/).