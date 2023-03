Poznato što će se dogoditi ubojicama 12-godišnje Luise: Neće im se suditi, no bit će posljedica

Stravičan slučaj iz Njemačke u kojemu su 12-godišnja i 13-godišnja djevojčica ubile 12-godišnju Luise s kojom su išle u razred polako dobiva zaključak. S obzirom na to da se radi o maloljetnicima, njemačka policija detalje slučaja drži tajnima, no usprkos tome, internetom su se proširile objave koje navodno otkrivaju identitete maloljetnih ubojica.

Prema pisanjima njemačkih medija, najnovija informacija je da je Luise ubodena više od 30 puta rašpicom za nokte, a povod je naveden kao 'osveta' nakon što se djevojčica povjerila odrasloj osobi da ju napadačice mjesecima maltretiraju, no postoji i teorija da je ubijena nakon svađe oko dječaka, prenosi Daily Mail. Osim toga, poznato je i što će se najvjerojatnije dogoditi s djevojčicama koje su joj nasilno presudile.

VIDEO Za ubojstvo 12-godišnjakinje u Njemačkoj sumnjiče se dvije djevojčice, bile su prijateljice

One bi mogle biti zatvorene na psihijatrijskom odjelu bolnice, ili ih Luisini roditelji mogu tužiti za odštetu, no 12 13 godina stare djevojčice ne mogu biti procesuirane jer, prema njemačkom Zakonu, djeca mlađa od 14 godina nisu kazneno odgovorna i ne mogu biti optužena, no djeca starija od sedam godina, ako se može ustanoviti da su bila svjesna da čine nešto 'štetno', prema njemačkim zakonima mogu biti obvezna plaćati oštećenicima odštetu.

Sudac Thorsten Schleif za Bild je rekao da su djevojčice napustile Freudenberg te bi mogle biti "u instituciji s potporom za tinejdžere, vjerojatno na psihijatrijskom odjelu". Ukoliko se procjeni da su opasne za sebe ili druge, vjerojatno će biti prebačene u zatvorenu ustanovu, dodao je. Ako Luisina obitelj odluči podići tužbu, ubojicama će biti naloženo da s isplatama počnu čim budu mogle zarađivati, a odredba može vrijediti i 30 godina.

Roditelji ubijene djevojčice u subotu su u lokalnim novinama objavili dirljivu osmrtnicu. - Nema riječi kojima bi se moglo opisati ono što je neshvatljivo. Za nas svijet stoji. Tugu ne možete vidjeti, ne možete je čuti, možete je samo osjetiti - objavio je Siegener Zeitung, a prenosi Fenix magazin.

Što se tiče optuženica, iako policija njihov identitet drži tajnim te je za isto zamolila i javnost, a obrisali su i njihove račune na društvenim mrežama, na TikToku je ipak otkriveno o kome se radi. Na toj platformi kruže snimke zaslona koje prikazuju djevojčice, a dijele se i njihovi videozapisi i imena.

Ispod videa česti su komentari "upravo su ubile svoju prijateljicu". TikTok algoritam videima koji otkrivaju identitet djevojčica daje prioritet, zbog čega pojedine snimke imaju i više od milijun pregleda, upozorava Njemački javni servis. - Naravno da je ubojstvo užasno, ali to ne opravdava ono što se događa na društvenim mrežama - ocijenila je Josephine Ballon iz projekta 'Hate Aid', piše Fenix magazin.

Što će se dogoditi s djevojčicama koje su presudile kolegici iz razreda, odlučit će služba za zaštitu djece, potvrdila je psihijatrica za djecu Miriam Hoff. Njen kolega Albert Wunsch kazao je da "brutalnost i nedostatak grižnje savjesti ukazuju na svjestan čin". -Luisina smrt nije bila nesreća. Nije gurnuta u tučnjavi i udarila glavom. Mnoge stvari ukazuju da to nije bio čin u žaru trenutka - smatra psiholog Wunsch.