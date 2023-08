Poznati novinar hrvatskog podrijetla: 'Ovo je stvar iz poratnog Zagreba koja me podsjeća na baku'

Adrian Chiles, poznati britanski novinar objavio je kolumnu na The Guardianu u kojoj se dotaknuo uspomena te stvari koje on veže uz njih. Zanimljivost u tome je što je ovom novinaru baka inače Hrvatica iz Zagreba te Hrvatsku on smatra svojom drugom domovinom, a ono što njega podsjeća na dom je upravo jedna stvar napravljena na našim prostorima.

Naime, radilo se o starinskoj vješalici, napravljenoj za vrijeme Jugoslavije s imenom svoje bake ispisanim kemijskom olovkom. Upravo to je, objasnio je Chiles, ono što ga podsjeća na nju.

- Živjela je u malenom stanu s mojom majkom u postratnom Zagrebu, a na svim vješalicama koje su imale bila su ispisana imena. Jugoslavija je imala svoje probleme, ali su doista znali napraviti kvalitetne vješalice - napisao je Chiles.

Kazao je i kako ga je obuzeo osjećaj mira kada je uočio tu vješalicu u svom ormaru.

- Povremeno posjetim grob svoje bake u Zagrebu, što je lijepo, ali ne mogu se zakleti da su ti trenuci dublji od ovog kada sam našao vješalicu. Zasigurno ću i ja morati napisati svoje ime prije nego što odem - napisao je.

