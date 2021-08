Požari haraju svijetom: Vatra sve bliža Ateni, gori jug Italije, u Kaliforniji treći najgori požar ikad

Šumski požari nastavljaju u petak navečer harati diljem svijeta - vatrena stihija izmiče kontroli u Grčkoj, gori na Siciliji i Kalabriji, a u Kaliforniji divlja treći najveći požar u povijesti te američke savezne države, prenose agencije.

Sjeverno od Atene plamen se vidi izdaleka i prijeti mjestu Varybobi, koje je ponovno evakuirano nakon velikog požara otprije četiri dana.

U istoj su regiji u međuvremenu buknula još tri velika požara koji se protežu kilometrima i prijete nekim atenskim predgrađima, objavila je u petak navečer državna televizija, prikazujući snimke dugih kolona automobila koji napuštaju gradove.

Vatrogasni zrakoplovi, kanaderi i helikopteri tijekom dana su bezuspješno nastojali staviti vatru u Grčkoj pod kontrolu unatoč jakom vjetru. No kad je zašlo sunce i nastupio mrak morali su prekinuti letove.

Stanje je teško i na Eubeji. Drugi najveći grčki otok obrastao gustom šumom nestao je pod gustim oblakom dima iz nebrojenih manjih i većih požara.

Znakova olakšanja nema ni na Peloponezu. U petak poslijepodne spasioci su bili prisiljeni evakuirati stanovnike još nekoliko sela, među kojima i popularno turističko mjesto Gytheion, slikoviti lučki grad blizu Sparte.

Ranije u petak zapalilo se nekoliko skladišta i industrijskih pogona duž autoceste koja spaja Atenu i Solun, što je rezultiralo brojnim eksplozijama.

Foto: ESPA Photo Agency/Newscom/PIXSELL Apartments building in fire. Pergine Valsugana, Italy on April 4, 2021. A fire takes place in a resident area close to the centre of the city. (Photo by Pierre Teyssot/ESPA-Images) Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Šumski požari koji diljem Grčke bjesne već danima usred neuobičajeno visokih temperatura, u petak su bili još žešći jer ih je poticao snažan zapadnjak.

U posljednja 24 sata na području Grčke gori čak 86 novih šumskih požara, objavili su grčki vatrogasci.

Najmanje 18 osoba je ozlijeđeno i hospitalizirano. Većina ih ima respiratorne probleme, rekao je u petak u programu državne televizije ministar zdravstva Vassilis Kikilias.

Šefica odjela za pneumologiju atenske klinike Sotiria Nina Gaga stanovnike je pozvala da ne izlaze iz kuća zbog onečišćenog zraka.

Talijani se bore s požarima na jugu, a s olujama na sjeveru zemlje

Talijanske vatrogasne postrojbe nastavile su borbu protiv vatrene stihije na požarima zahvaćenom jugu zemlje gdje meteorolozi u danima koji predstoje prognoziraju iznimno visoke temperature. Istodobno se na sjeveru zemlje očekuju olujna nevremena.

U zadnjih 12 sati vatrogasci su intervenirali na 395 požarišta, većinom u Siciliji i Kalabriji.

Osam protupožarnih zrakoplova bori se s vatrenom stihijom u pokrajinama Reggiju Calabriji, Cosenzi i Materi.

Na farmi u San Lorenzu u Reggio Calabriji pronađena su tijela muškarca i žene. Vatra je opustošila njihovo imanje nakon što je požar zahvatio staju i još jednu zgradu.

Gradonačelnik Reggio Calabrije Giuseppe Falcomata je kazao da su izgorjeli veliki dijelovi sela te da požari u brdima i planinama još nisu obuzdani.

Foto: ROBERTO VIGLIANISI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Wildfire at Le Capannine beach in Catania, Sicily A man walks in front of a fire at Le Capannine beach in Catania, Sicily, Italy, July 30, 2021, in this photo obtained from social media on July 31, 2021. Roberto Viglianisi/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. ROBERTO VIGLIANISI

Čini se da južni dio Italije ni sljedećih dana neće biti pošteđen iznimno visokih temperatura. Prognostičari predviđaju da će one u nedjelju dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva, a zatim porasti i do 45.

Talijanski ministar okoliša Roberto Cingolani rekao je da je više od 57 posto požara u Italiji podmetnuto, a 14 posto ih se može pripisati nepažnji, primjerice bacanju opuška ili paljenju vatre u prirodi.

Na sjeveru zemlje tijekom vikenda očekuje se grmljavinsko nevrijeme. Nedavno je sjeverni dio Italije, poput slikovitih mjesta na jezeru Comu i u južnome Tirolu nastradao u velikim poplavama.

Vatrogasci i spasilačke ekipe nastavile su se u petak boriti protiv vatrene stihije koja je zahvatila niz država na Balkanu. Osim najgorih u Grčkoj i Turskoj, požari haraju i Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Požar Dixie, treći dosad najveći u Kaliforniji bukti na površini od 175.153 hektara

Potaknut snažnim vjetrom i velikom sušom, požar Dixie, koji je zahvatio sjeveru Kaliforniju sada bukti na površini od 175.153 hektara. To je treći najveći požar u povijesti države, rekli su dužnosnici.

Vatra je buknula 13. srpnja u kanjonu rijeke Feather sjeverno od Sacramenta i uništila najmanje 134 kuće, a sada prijeti 13.871 objektu. Zbog sigurnosti domove su bile primorane napustiti tisuće stanovnika tog područja, rekli su dužnosnici.

Najgore je dosad prošao Greenville, gradić iz vremena Zlatne groznice s oko 1000 stanovnika koji je u srijedu zahvatio požar.

Glasnogovornica gradske uprave Serena Baker rekla je da je vatrena stihija progutala otprilike tri četvrtine zgrada.

S požarom se bori više od 5000 vatrogasaca koji ulažu goleme napore da ga ugase.

VIDEO Apokaliptični prizori iz Turske: Požari gutaju kuće, ljudi se guše u dimu!